Неделя Масленицы: как празднуют в Украине первый день. Традиции и запреты

С 11 марта в Украине начинаются празднования Масленицы этого года. Праздник имеет несколько названий – Масленица, Колодий, Сыропусная неделя, Сырное воскресенье, Бабский праздник, Запусты, Заговины, веселье продолжается целую неделю и каждый день имеет свой символизм и свои традиции.

Первый день называется "Встреча" и символизирует собой начало празднований. Он должен быть самым громким и щедрым, ведь постепенно веселье будет сходить на нет и после Масленицы наступит Великий пост. OBOZ.UA рассказывает о традициях этого дня.

Обычаи первого дня Масленицы

Традиционно в первый день Масленицы убирали дом и готовили много праздничных блюд, на которые приглашали гостей. Конечно, варили вареники и делали налисники. Также годилось готовить холодец из свиных или бараньих ножек. Эта традиция дала дню другое название "Ножковые заговины".

Первую порцию праздничных блюд нужно отдать тем, кто не может позволить себе праздник. Это должно увеличить радость и добро в мире, а также принести в дом счастье и достаток.

Еще в день встречи Масленицы следует помянуть усопших родственников. За них поднимали рюмку за общим столом (в этот день еще разрешен алкоголь). Также им оставляли возле дома угощение.

В начале празднований также символически наказывали парней, которые до сих пор не вступили в брак. В Великий пост жениться нельзя, поэтому тем, кому пришла пора, вменяли в вину, что они пропустили еще один свадебный сезон. Им к ноге привязывали богато украшенную колодку – отсюда и название Колодий. Они должны были носить ее, пока не откупятся от старших женщин угощением или цветными лентами, бусами или другими украшениями.

Замужние украинки имели свой обряд. Они утром собирались в корчме "колодковать". Для обряда одна женщина клала на стол небольшое полено или толстую палку, а другие по очереди брали ее на руки и пеленали кусочками полотна, после чего возвращали обратно на стол. Этот ритуал символизировал рождение. Именно это завернутое в пеленки полено и привязывали парням к ноге, чтобы напомнить им о важности продолжения рода.

Неженатые парни в начале Масленицы могли получить колодку и от незамужних девушек. Они привязывали свое бремя к левой руке парня и тоже ждали выкупа.

Запреты на Масленицу

С первого дня Масленицы, несмотря на всеобщее веселье и радостное настроение праздника, начинают усиливаться запреты, которые впоследствии перейдут в ограничения Великого поста. Так, потребление мяса и рыбы сокращают и налегают больше на молоко и сыр. До конца Масленицы мясной пищи на столе не должно остаться вообще. Объедаться тоже не стоит. Есть нужно досыта, но меру знать.

Также веселье должно было не выходить за рамки приличия, ведь впереди пост, и к нему пора готовиться прямо сейчас. Следует отказаться от брани, избегать ссор, сплетен и злословия, чтобы в воскресенье меньше просить прощения.

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