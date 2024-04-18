Не только Пасха: какие церковные праздники будут отмечать в мае-2024
В этом году на май приходится самый большой праздник православного календаря. Уже 5 числа прихожане церквей восточного обряда будут праздновать Пасху.
Но на последний месяц весны приходятся и другие важные церковные даты. После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года все они отмечаются в новые даты. Потому OBOZ.UA публикует обновленный православный календарь на май со всеми праздниками месяца.
1 мая – Большая среда; пророка Иеремии; священномученика Макария, митрополита Киевского; благоверной Тамары, царицы Грузинской;
2 мая – Большой четверг; воспоминание Тайной вечери; святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; мучеников Еспера и Зои и их детей Кириака и Феодула;
3 мая – Большая (Страстная) пятница; воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа; святых Тимофея и Мавры; Феодосия, игумена Киево-Печерского; Петра Чудотворца, епископа Аргосского;
4 мая – Великая суббота; мученицы Пелагеи; священномученика Эразма, епископа Формийского; священномученика Альвиана, епископа Анейского, и учеников его;
5 мая – Светлое Христово Воскресение (Пасха); мученицы Ирины;
6 мая – Светлый понедельник; праведного Юва Многострадального; мучеников Варвары, Вакха, Калимаха, Дионисия, Парфения;
7 мая – Светлый вторник; Иверской иконы Божией Матери; мученика Акакия; преподобных Иоанна Зедазнийского и его учеников; преподобного Платона Студийского; Феодоры Солунской;
8 мая – Светлая среда; апостола и евангелиста Иоанна Богослова; преподобного Арсения Великого;
9 мая – Светлый четверг; перенесение мощей святого Николая из Мир Ликийских в город Бары; пророка Исаии;
10 мая – Светлая пятница; иконы Божией Матери "Живоносный источник"; апостола Симона Зилота;
11 мая – Светлая суббота; священномученика Мокия; равноапостольных Кирилла и Мефодия;
12 мая – апостола Фомы; святителя Епифания, епископа Кипрского; святителя Германа, патриарха Константинопольского;
13 мая – мученицы Гликерии и с ней Лаодикия;
14 мая – мученика Исидора; мученика Максима;
15 мая – преподобного Пахомия Великого; преподобного Ахилия, епископа Ларисийского;
16 мая – преподобного Феодора Освященного; святителя Александра, епископа Иерусалимского;
17 мая – апостола Андроника и святой Юнии;
18 мая – святых отцов семи вселенских соборов; мучеников Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Кристины;
19 мая – святых жен-мироносиц; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима;
20 мая – мучеников Фалалея, Александра и Астерия;
21 мая – равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены;
22 мая – мученика Василиска;
23 мая – преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского;
24 мая – преподобного Симеона Столпника;
25 мая – Третье обретение главы Ивана Предтечи;
26 мая – апостолов от 70 Карпа и Алфея; мучеников Аверкия и Елены;
27 мая – священномученика Ферапонта, епископа Сардейского;
28 мая – преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского; священномученика Евтихия, епископа Мелитинского;
29 мая – мученицы Феодосии;
30 мая – преподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской;
31 мая – апостола от 70-ти Ерма.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие запреты нужно соблюдать в Страстную пятницу, которая в этом году приходится на 3 мая.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.