Когда Страстная пятница в 2024 году: строгие запреты в этот день

Страстная пятница – самый скорбный день перед Пасхой. Согласно Новому Завету, именно в этот день Иисуса Христа распяли на Голгофе. Верующие вспоминают страдание и смерть Иисуса перед его воскресением.

В 2024 году Страстная пятница приходится на 3 мая. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZ.UA.

Дата и суть Страстной пятницы

Последняя пятница перед Пасхой называется Страстной. Верующие вспоминают страдания Иисуса и его последние дни земной жизни, в частности события в Гефсиманском саду, арест, суд и крестный путь. После распятия тело Иисуса Христа положили в пещеру, а вход был закрыт тяжелым камнем. По библейской традиции именно в этот день произошло спасение человечества через жертву Иисуса.

Поскольку Пасха у христиан восточного обряда приходится на 5 мая, Страстная пятница соответственно будет 3 мая.

Что можно делать в Страстную пятницу

В церквях проводят службы, посвященные страданиям и смерти Христа. Во время последней вечерней службы выносят полотно с изображением Спасителя, являющееся символом плащаницы, которой накрыли тело Иисуса после распятия.

В этот день принято соблюдать строгий пост – вплоть до полного отказа от еды. Верующие могут только выпить немного воды до того, как вынесут плащаницу во время богослужения. В народе говорят, что отказ от еды в Страстную пятницу поможет искупить грехи.

Что можно делать в Страстную пятницу

Страстная пятница – день грусти и скорби, так что от определенных действий стоит воздержаться. К пятнице завершают все уборки и огородные работы в канун Пасхи. Этот день лучше посвятить размышлениям, молитвам, добрым делам и духовному очищению.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и рукоделием. Не стоит устраивать громкие гуляния или празднования. В целом, в этот день лучше не переедать – согласно правилам поста следует ограничить себя в потреблении пищи и напитков.

Для многих верующих Страстная пятница – время размышлений о духовном значении празднования Пасхи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда будет Вербное воскресенье в 2024 году и какие существуют традиции празднований.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.