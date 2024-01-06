Молитвы на Крещение: как попросить о здоровье и удаче

С 2024 года украинцы будут праздновать Крещение 6 января, это один из самых больших церковных праздников, который чествует первое явление Иисуса Христа в ипостаси Святой Троицы. В этот день молитвы обладают особой силой, поэтому верующие просят здоровья и удачи для всей семьи.

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OBOZ.UA собрал сильнейшие крещенские молитвы, которые помогут воплотить желание в реальность. Нужно знать, как правильно просить о помощи, лечении от болезней и защите.



Тропарь и кондак традиционно поют, чтобы прославить самую сущность праздника. Ведь этот день стал не только Крещением Господа, но и Богоявлением – Святой дух в виде голубя сообщил собравшимся, что перед ними Сын Божий.

Молитва перед употреблением святой воды

Господи Боже мій, нехай буде дар Твій святий і свята Твоя вода на залишення гріхів моїх, на просвіту розуму мого, на зміцнення душевних і тілесних сил моїх, на здоров’я душі і тіла мого, на підкорення пристрастей і недуг моїх за безмежним милосердям Твоїм. Твоя Матері та всіх святих Твоїх. Амінь.

Молитва перед купанием в проруби

У Йордані хрещуюсь Тобі, Господи, Троїчне з'явися поклоніння: Батьків бо голос свідчив Тебе, коханого Тя Сина іменуючи, і Дух у вигляді голубині, повідавав словесі твердження. З'явись, Христе Боже, і світ просвіти, слава Тобі.



Молитва о исполнении желаний

Молитва об успехе и достатке

У ніч підводжуся, воду святу беру. Свята водичка, свята нічко, освятіть душу і тіло, приступіть, ангели, крилами тихими осініть, мир Божий принесіть, Бога до мого дому приведіть.

Бога привітаю, Бога за стіл саджу, Пресвятій Богородиці та Іоанну Предтечі молюся: Хрестителю Христовому, чесному Предтечі, крайньому пророку, першому мученику, постників і пустельників наставнику, чистоті вчителю та ближньому другові Христовому!

Тя благаю, і тобі вдаючись не відкинь мене від твого заступу, не залиши мене гріхів, що впали багатьма; віднови душу мою покаянням, як другим хрещенням; очисти мене, гріхи опоганеного, і примуси дослухатися, бо нікчемно входить, у Царство Небесне. Амінь.

Молитва на исполнение желаний

Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Не прогнівись на моє сердечне прохання і не відмов в нескінченній милості. Благослови мене на виконання бажання і відверни всі демонічні напасті. Нехай все задумане збудеться і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

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