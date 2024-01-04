Когда нужно купаться на Крещение: история обряда

В этом году Крещение (Крещение Господне, Богоявление) в нашей стране будут отмечать необычно рано. После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь финальный праздник рождественского цикла переместился на 6 января. Соответственно, обряд купания в проруби тоже нужно будет совершить в этот день.

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Несмотря на то, что церковь не считает его обязательным и подчеркивает, что ныряние в прорубь не смывает грехи, люди продолжают с удовольствием купаться на Крещение. Поэтому OBOZ.UA подробнее рассказывает об истории этого обряда.

История купания на Крещение

Когда именно появилась эта традиция, точно неизвестно. Первое письменное упоминание о самом празднике в его христианской трактовке относится к 1149 году и появляется в Русской Летописи. А вот почитание силы воды в конце цикла зимних праздников фольклористы относят к дохристианским временам. В последний день Коляды в полночь люди ходили набирать воду к рекам и колодцам. Ей приписывали особую целебную силу. А еще собирали снег, который растапливали и использовали в магических ритуалах. Девушки умывались талой водой, чтобы сохранить красоту, ею кропили ульи и хозяйственные постройки, а свежий снег сыпали в колодцы, подмешивали в корм для скота, обтирали им тело. Это все должно было обеспечить хорошее здоровье и достаток.

Традицию широкого празднования Крещения восстановили на рубеже XIX-XX вв. Тогда же стали чрезвычайно популярными купания в прорубях. Люди приходили целыми семьями, чтобы погрузиться в реку или озеро.

По данным митрополита Иллариона Огиенко, церковь долго боролась с народными обычаями, связанными с водой, в том числе с этими зимними купаниями. Но потом все же приняла их. Теперь проруби для купаний освящают священники. Хотя в ПЦУ отмечают, что этот обряд не обязателен для христиан и смыть таким образом грехи с себя человек не может. Лишь воссоздать популярный библейский сюжет, лично прикоснуться к истории Христа.

Почему именно купание?

В народном сознании традиции последнего дня Коляды смешались с символизмом праздника Крещения Господня. Согласно Библии, в этот день Иисус пришел к Иоанну Крестителю и попросил окрестить себя в водах реки Иордан. Когда тот окунул Спасителя, с неба сошел Святой Дух в образе белого голубя и голос с высоты произнес: "Ты сын мой любимый, что я понравился ему!" Так людям, которые стояли на берегу, якобы явился сам бог.

Так что народный мотив о целительных свойствах воды в итоге сочетался с этим сюжетом. И люди начали погружаться в ледяную воду, чтобы получить телесное исцеление, а некоторые надеются при этом и на духовное очищение.

Как нужно купаться?

Поскольку обряд пользуется чрезвычайной популярностью в народе, его пытаются проводить упорядоченно – для безопасности. Сначала священник освящает определенное проверенное место, где верующие смогут совершить погружение. После этого начинаются сами купания. Неподалеку должны дежурить медики и спасатели.

Погружаться нужно ненадолго. Кто-то практикует однократное окунание, кто-то повторяет его трижды. Главное – не нырять под воду с головой. После купания человек должен как можно быстрее выйти на берег и согреться: снять мокрую одежду, одеться во все сухое, выпить теплого чая, завернуться в одеяло. Употреблять алкоголь ни до, ни после купания категорически не рекомендуется.

Медики советуют начинать подготовку к купанию заблаговременно. Минимум за несколько дней начать обтирать тело холодной водой или принимать быстрый холодный душ. Также медики не советуют участвовать в обряде людям, имеющим в этот день повышенную температуру, страдающим повышенным или пониженным артериальным давлением, болезнями сердца и сосудов, другими хроническими болезнями. Не стоит купаться детям и беременным женщинам.

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