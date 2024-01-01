Красивые посевалки для мальчиков и мужчин: патриотические стихи, которые легко запомнить

Обряд посевания – это одна из главных традиций, которую придерживались еще наши предки, чтобы увеличить урожай. Мальчики и мужчины должны заранее подготовить зерно и выучить красивое стихотворение, чтобы поздравить хозяев с праздником и пожелать им мира, счастья и благополучия. За это они получают сладости, фрукты или другие подарки.

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OBOZ.UA собрал подборку патриотических стихов, которые легко запомнить. Удивите родных и знакомых оригинальными поздравлениями.

***

Сію, сію, посіваю,

Щастя-долі вам бажаю!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м’ясо,

І млинці, і пиріжки,

І пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

І щасливі, і веселі!

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Всім здоров’я неодмінно,

Щоби наша Україна

День новий стрічала в мирі,

Щоб дитячі жарти щирі

Звеселяли вашу хату,

Щоб грошей було багато.

Щоб із того й ми щось мали —

І до хліба, і до сала…

***

Сію, сію, посіваю

з Новим роком всіх вітаю!

Щоб Вам весело жилося,

щоб задумане збулося,

щоб ніколи не хворіли,

щоб нічого не боліло,

щоб у праці все горіло

та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, Ви цвіли

та сто років прожили!

***

Сію, вію, посіваю,

Щастя й долі вам бажаю,

У щасливій вашій хаті

Щоб ви всі були багаті

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Сало, м’ясо і ковбаси,

Пиріжки ще й пухнасті пампушки.

А і ще вам побажаю

Дорожити рідним краєм

Сію вію посіваю

На чотири боки

Щоб усі були здорові на всі довгі роки.

З Новим роком!

***

Сію, сію посіваю,

Щастя, долі вам бажаю.

Я посію на тепло,

І щоб світло в вас було.

Я посію вам пшениці,

Щоб ви мали паляниці.

Ще посію гарне жито,

Щоб скоріше в мирі жити.

Просо ще посію,

На віру й надію.

Та ще рису та пшона,

Щоб закінчилась війна.

Вже пуста моя торбина,

Хай все буде Україна

***

Сію, сію посіваю

Всім здоров’ячка бажаю!

Щоб жили усі Ви в мирі

В сильній, вільній, Україні.

Щоб любов текла рікою

З посівалкою такою.

Хай збуваються всі мрії,

Сподівання і надії.

Вдалим буде Новий рік,

Всім прожити довгий вік!

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