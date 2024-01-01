Красивые посевалки для мальчиков и мужчин: патриотические стихи, которые легко запомнить
Обряд посевания – это одна из главных традиций, которую придерживались еще наши предки, чтобы увеличить урожай. Мальчики и мужчины должны заранее подготовить зерно и выучить красивое стихотворение, чтобы поздравить хозяев с праздником и пожелать им мира, счастья и благополучия. За это они получают сладости, фрукты или другие подарки.
OBOZ.UA собрал подборку патриотических стихов, которые легко запомнить. Удивите родных и знакомых оригинальными поздравлениями.
***
Сію, сію, посіваю,
Щастя-долі вам бажаю!
У щасливій вашій хаті,
Щоб ви всі були багаті,
Щоб лежали на столі
Паляниці немалі,
Щоб були у вас ковбаси,
Молоко і сало, й м’ясо,
І млинці, і пиріжки,
І пухнасті пампушки.
Щоб були ви в цій оселі
І щасливі, і веселі!
***
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати:
Всім здоров’я неодмінно,
Щоби наша Україна
День новий стрічала в мирі,
Щоб дитячі жарти щирі
Звеселяли вашу хату,
Щоб грошей було багато.
Щоб із того й ми щось мали —
І до хліба, і до сала…
***
Сію, сію, посіваю
з Новим роком всіх вітаю!
Щоб Вам весело жилося,
щоб задумане збулося,
щоб ніколи не хворіли,
щоб нічого не боліло,
щоб у праці все горіло
та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, Ви цвіли
та сто років прожили!
***
Сію, вію, посіваю,
Щастя й долі вам бажаю,
У щасливій вашій хаті
Щоб ви всі були багаті
Щоб лежали на столі
Паляниці немалі,
Сало, м’ясо і ковбаси,
Пиріжки ще й пухнасті пампушки.
А і ще вам побажаю
Дорожити рідним краєм
Сію вію посіваю
На чотири боки
Щоб усі були здорові на всі довгі роки.
З Новим роком!
***
Сію, сію посіваю,
Щастя, долі вам бажаю.
Я посію на тепло,
І щоб світло в вас було.
Я посію вам пшениці,
Щоб ви мали паляниці.
Ще посію гарне жито,
Щоб скоріше в мирі жити.
Просо ще посію,
На віру й надію.
Та ще рису та пшона,
Щоб закінчилась війна.
Вже пуста моя торбина,
Хай все буде Україна
***
Сію, сію посіваю
Всім здоров’ячка бажаю!
Щоб жили усі Ви в мирі
В сильній, вільній, Україні.
Щоб любов текла рікою
З посівалкою такою.
Хай збуваються всі мрії,
Сподівання і надії.
Вдалим буде Новий рік,
Всім прожити довгий вік!
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