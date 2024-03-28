Не 'кулич': как правильно называть украинский пасхальный хлеб

Одним из главных атрибутов пасхального стола в Украине является специальный сдобный сладкий хлеб, украшенный глазурью и выпеченный с добавлением различных сухофруктов. Как вы и ваша семья называете его?

В ходу есть три варианта "паска", "пасха" и "куліч". OBOZ.UA разбирался, какой из них правильный.

Итак, если у вас принято называть пасхальный хлеб словом "куліч", вы пользуетесь русизмом. Украинские словари не фиксируют такую лексему вообще. В то время как в русском языке им обозначают пасхальную сдобу. Поэтому тем, кто следит за чистотой речи, рекомендуют отказаться от этого варианта.

Слово "пасха" выводится от названия иудейского праздника Песах. Он отмечается примерно в те же даты, что и православная Пасха, но посвящен выходу еврейского народа из египетского рабства. Как видим, отношения к кулинарии оно не имеет. Но и ошибкой, если употреблять его в правильном значении, не является.

А вот "паска" по определению Большого толкового словаря украинского языка, это "сладкий сдобный высокий белый хлеб цилиндрической формы, по православному обычаю выпекающийся к Пасхе". Итак, единственным правильным названием праздничного блюда является именно "паска".

Обратите внимание также на ударение в этом существительном. В единственном ударение всегда падает первый слог и звук а. А вот во множественном он меняет свою позицию. Так можно напечь на праздник "багато пасо́к", но святят в церкви "паски́" и разговляются "паска́ми".

Кстати, не лишним будет также запомнить разницу между пасхальными яйцами. Если оно окрашено в один цвет – это крашанка. А если расписано узорами – то писанка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как избегать русизмов, если вам нужно извиниться.

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