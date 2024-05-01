Как и когда нужно купаться в Чистый четверг: все правила

Последнюю неделю перед Пасхой называют Страстной седмицей. Чистый четверг в 2024 году приходится на 2 мая. В этот день стоит завершить все уборки в домах и во дворах, ведь впереди - Страстная пятница, самый скорбный день, когда нельзя заниматься домашними делами и другим физическим трудом.

Традиционно в Чистый четверг пекут паски и уже начинают готовить пасхальную корзину. А еще этот день связан с очищением тела и души. OBOZ.UA рассказывает о традициях Чистого четверга.

Купание в Чистый четверг

Последние дни перед Пасхой еще называют "Великим триденням", и начинается оно именно с Чистого четверга.

По библейским событиям, в этот день состоялась Тайная вечеря, во время которой Иисус омыл ноги апостолам, показывая, что любовь – в жертвенности и служении.

Поэтому считается, что вода в Чистый четверг обладает целебными свойствами. Издавна существовала традиция на рассвете погружаться в воду – это, говорят, помогает очиститься от болезней за злых помыслов.

Собственно перед купанием следует прочесть молитвы. Также в народе советовали девушкам умываться из серебряной ложки – это, по поверьям, приносит красоту и здоровье.

Купаться на Чистый четверг следует в прохладной воде. Есть даже техника визуализации: можно представить, что льется не вода, а чистый свет, смывающий беды и очищающий мысли и душу.

Конечно, смысл не только в формах обрядов. Важно очиститься духовно: покаяться, простить все обиды, не делать зла, быть добрыми и милосердными.

Другие традиции

Именно в Чистый четверг начинают печь паски и красить яйца. Так что в дом с ароматами свежей выпечки приходит и дух праздника.

Следует завершить все работы до Страстной пятницы: сделать генеральную уборку, помыть окна и пол, очистить дом от всего старого и поврежденного. Пасха – светлый праздник, и встречать ее следует в чистом доме.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что класть в пасхальную корзину, а чего там быть не должно.

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