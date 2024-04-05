Когда Лазарева суббота в 2024 году: в чем суть праздника и что нельзя делать

Лазареву субботу отмечают за 8 дней до Пасхи, и в 2024 году праздник приходится на 27 апреля. Этот день посвящен последнему чуду, которое Иисус Христос совершил перед распятием.

Согласно событиям, описанным в Новом Завете, Иисус сумел вернуть Лазаря из мира мертвых. В чем суть праздника и что нельзя делать в этот день – читайте в материале OBOZ.UA.

История праздника

Лазарь жил недалеко от Иерусалима, в селении Вифания, и был другом Иисуса Христа. За четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию Лазарь тяжело заболел и умер. Иисус Христос, услышав это известие, стал плакать и молиться, а когда пришел в пещеру, где был похоронен его друг, велел унести оттуда камень. Он прочел молитву над телом Лазаря, и покойный чудом воскрес. После этих событий Лазарь стал епископом и прожил еще 30 лет. Лазаревы мощи были перенесены в Константинополь (ныне – Стамбул).

В Лазареву субботу вспоминают слезы Иисуса и чудеса, которые он совершил при жизни. Согласно библейским событиям, после воскресения Лазаря Христос еще дважды возвращал людей к жизни: сначала сына наинской вдовы, а затем – двенадцатилетнюю дочь Иаира. После этих чудес Иисуса приняли в качестве посланника Всевышнего. Он вошел в Иерусалим, и люди приветствовали его, как царя – тогда иудейские старшины и решили убить Христа.

Традиции и верования

Как и в любой другой церковный праздник, на субботу Лазаря нельзя:

ссориться и злословить;

отказывать в помощи нуждающимся;

выполнять тяжелую домашнюю работу и работать на огороде;

строить, мастерить;

устраивать пышные застолья.

Народные приметы

В народе говорят, что на Лазареву субботу следует взять в левую руку веточку ивы, прочитать молитву "Отче наш" и перекрестившись, попросить у Бога защиты для близких.

Лазарева суббота выпадает на Великий пост, так что верующие должны соблюдать определенные ограничения в питании. Отсюда и запрет устраивать пышные и громкие застолья.

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