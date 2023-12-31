Где смотреть онлайн новогоднее обращение Зеленского: точное время и на каких каналах

В ночь на 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратится к украинцам. Это уже будет его пятое поздравление по случаю Нового года.

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Обращение обычно начинается за несколько минут перед Новым годом и заканчивается ровно в полночь. Так, поздравления Зеленского будут транслировать на телеканалах, участвующих в общенациональном марафоне. Также смотрите на OBOZ.UA онлайн-трансляцию обращения Зеленского на Новый год-2024.

Президент подведет итоги прошлого года, который оказался очень тяжелым для страны и ее граждан.

Посмотреть обращение главы государства можно будет на таких телеканалах:

Телеканал UA: Суспільне - 23:45;

Телеканал ICTV - 23:40;

Телеканал Культура - 23:45;

Телеканал 2+2 - 23:40;

5 Канал – 23:45;

СТБ - 23:45;

ТЕТ - 23:45;

НТН - 23:45;

Эспрессо TV - 23:45;

Суспільне Культура - 23:45.

Также приветствие президента можно будет посмотреть на официальной странице Офиса Президента в Facebook.

Напомним, что 25 декабря президент Украины поздравил украинцев с Рождеством. Свое торжественное обращение глава государства записал в Киево-Печерской лавре. Президент отметил, что уже второй год подряд украинцы встречают этот праздник в условиях войны, и для нас не столь существенно, какие блюда на столе, как то, чтобы рядом сидели родные люди.

Ранее сообщалось, когда в Украине посевают на новогодние праздники. На церковный Новый год все также посевают и щедруют, однако даты этих праздников изменились.

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