Как вежливо попросить гостей уйти: советы, как не обидеть близких

Как ни крути, а в этом году из-за военного положения 1 января выходным днем не является. А значит нужно вовремя отправить домой засидевшихся гостей, чтобы и они, и вы могли отдохнуть перед работой.

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Но как это сделать, чтобы не испортить друг другу праздник? OBOZ.UA поинтересовался советами экспертов по этикету.

Спросите гостей, как они будут добираться домой

Комендантский час накладывает немало ограничений на передвижение в ночное время. Поэтому вопрос о том, как гости будут добираться домой, станет ненавязчивым намеком на то, что пора подумать, как его не нарушить и добраться домой вовремя. Такой подход позволит проявить заботу о гостях и избежать некомфортной ситуации. Причем даже в более типичных условиях.

Перестаньте подавать закуски и напитки

Вечеринка часто сама сходит на нет, если на столе заканчиваются закуски и напитки. Поэтому, если вы хотите, чтобы гости ушли, перестаньте их подносить. Со временем они люди почувствуют, что праздник подходит к концу и начнут собираться домой. Добровольно.

Выключите музыку

Еще один непременный атрибут праздника – это музыкальное сопровождение. Пение и танцы поднимают настроение и создают соответствующую атмосферу. Поэтому даже просто снижения громкости может быть достаточно, чтобы дать гостям понять: пора домой. Что уж говорить о полном отключении музыки.

Начните наводить порядок

Уборка – не очень праздничное занятие. И прямой намек, что веселье закончилось и пора возвращаться к обычной жизни. Не нужно хвататься за пылесос и требовать у всех поднимать ноги, пока вы моете пол. Просто начните сносить грязную посуду в мойку или раскладывать предметы по своим местам. Люди подсознательно поймут, что именно вы хотите сказать им.

Соберите всех для группового фото

Селфи всей компанией часто воспринимается как завершающий аккорд какого-то мероприятия. Поэтому позвать всех сфотографироваться вместе может быть эффективным, если вы хотите намекнуть гостям, что веселье подходит к концу. После фотографирования не забудьте поблагодарить всех пришедших – это тоже будет восприниматься как сигнал к завершению вечеринки.

Дайте понять, что вы устали

Невербальные сигналы могут спасти ситуацию, когда уже поздно, а гости все еще не ушли. Зевните раз или два, продемонстрируйте другие признаки усталости, например сниженную концентрацию внимания. Люди обычно тонко улавливают такие нюансы и сами решают, что будет вежливым дать хозяевам отдохнуть.

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