Благовещение: почему перенесли дату праздника, какие традиции существуют

Благовещение Пресвятой Богородицы считается одним из величайших весенних церковных праздников. Оно входит в список двунадесятых и почитается всеми ветвями христианской церкви. В Украине теперь праздник отмечается в новую дату.

С 1 сентября 2023 Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Согласно ему все праздники сместились на 13 дней назад в светском календаре. Поэтому Благовещение теперь празднуют 25 марта, а не 7 числа, как это было раньше.

Значение праздника

Согласно Библии, ровно за 9 месяцев до рождения Христа к Деве Марии явился посланник божий – архангел Гавриил. Он сообщил ей, что она родит Спасителя. Такое известие сначала сильно взволновало Марию, но она быстро взяла себя в руки и приняла свою судьбу, ответив: "Да будет сделано мне по твоему слову".

Традиции Благовещения

Поскольку этот праздник является одним из величайших религиозных торжеств в году, на него распространяется запрет любого физического труда. Верующие должны радоваться благой вести и очищать душу молитвой.

Под особым запретом находились все занятия, связанные с нитями – шитье, вязание, вышивание. В народе существовало представление о человеческой жизни как о нитке. Если в такой день работать с нитями, можно запутать или обрезать их там, где это предусмотрено богом. Поэтому подобную работу нужно отложить.

Также Благовещение практически всегда выпадает на Великий пост, поэтому в этот день допускаются определенные послабления в питании. Так постящимся разрешается употреблять горячие блюда, заправленные растительным маслом, и есть рыбу и морепродукты.

Праздничной традицией на Благовещение было отпускать на волю птиц. Считалось, что они в этот день могут донести свидетельство о добрых поступках человека самим ангелам, что принесет ему благословение и счастливую судьбу.

А вот ходить в гости и наряжаться в новое и праздничное на Благовещение было не принято. Считалось, что праздник лучше провести с семьей.

Неохотно на праздник открывали двери женщинам и девушкам. В народе считали, что в дом может зайти ведьма.

Именно в кругу семьи на Благовещение готовили специальную соль. Каждый член семьи должен был положить немного продукта в один мешочек. Все, что наберется таким образом, хозяйка прокаливала и откладывала для особых случаев. Этой соли приписывали целебные свойства. Считалось, что она могла вылечить даже очень тяжело больного человека. Но, если за год благовещенская соль не пригодилась, ее сжигали на костре, а затем готовили новую порцию.

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