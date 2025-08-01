Ходила в российскую школу в вышиванке: с оккупированной территории вернули девочку, которая отстаивала украинскую идентичность

На прошлой неделе с временно оккупированных россиянами украинских территорий была спасена группа детей. Пятеро несовершеннолетних – в частности девочка, которая посещала школу на ВОТ в вышиванке, – теперь в безопасности.

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Проекты Bring Kids Back UA и Save Ukraine сообщили об этом в Facebook 1 августа. Пресс-службы обратили внимание на то, что эти дети пережили ужасы войны, потери, унижения и страх.

15-летняя Мария (здесь и далее имена изменены) отстаивала свою украинскую идентичность и ходила ходила в российскую школу в вышиванке, спорила с учителями относительно Украины. Одноклассники обзывали ее "укропкой", травили и били, а учителя писали доносы и угрожали маме лишением родительских прав.

Угрожали отобрать детей и родственникам 4-летней Миланы и 8-летнего Саши – если те не пойдут в российскую школу. Маму заставили оформить российские документы, бабушку допрашивали на полиграфе, а для Миланы, которая имеет инвалидность, было крайне трудно найти необходимые лекарства.

17-летний Семен решил не ждать совершеннолетия и бежать из оккупации, чтобы избежать призыва в российскую армию, ведь его одноклассников, несмотря на юный возраст, заставили вступить в ВС РФ. Домой к Семену приходили представители военкомата, угрожали штрафом и физической расправой за неявку по повестке.

15-летнюю Лину захватчики допрашивали шесть часов подряд за проукраинский комментарий в соцсетях, отобрали телефон и угрожали арестом. После этого подросток боялась, что за ней следят и что однажды принудительно отправят в так называемый вражеский "лагерь перевоспитания".

"К счастью, теперь эти дети и их семьи в безопасности, получают психологическую поддержку, помощь с жильем и оформлением документов. Наконец эти дети снова могут мечтать и строить планы на будущее", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZ.UA, американский еженедельный журнал Time посвятил обложку нового выпуска трагедии тысяч украинских детей, похищенных Россией. Журналисты отметили: события последних месяцев усиливают опасения того, что эти дети могут никогда не вернуться на Родину.

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