Журнал Time разместил на обложку напоминание о похищенных Россией украинских детях. Фото

Влиятельный американский еженедельный журнал Time посвятил обложку нового выпуска трагедии тысяч украинских детей, похищенных Россией. В издании отметили, что события последних месяцев усиливают опасения того, что эти дети могут никогда не вернуться на Родину.

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Фото обложки Time было опубликовано на странице медиа в соцсети X в четверг, 17 июля. "Похищение. Тысячи детей похищены российскими военными из Украины. Борьба за их возвращение", – подписано обложку.

В журнале отметили, что в течение последних нескольких месяцев судьба похищенных украинских детей оказалась на периферии мирного процесса, что усилило опасения в Украине, что они могут никогда не вернуться домой.

В то же время на страницах Time был опубликован материал журналиста Савика Шустера под заголовком "Скрытая война за потерянных детей Украины".

В материале отмечается, что чем дольше похищенные украинские дети остаются в РФ, тем сложнее будет вернуть их и реинтегрировать, поскольку со временем российская пропаганда и индоктринация дают о себе знать.

Издание рассказывает историю 11-летнего Сергея, который отказался разговаривать со своими родственниками в Украине после того, как провел всего несколько месяцев в российской приемной семье.

"Они полностью промыли ему мозг. Они убедили его, что Украина была разрушена, что он умрет с голоду, если вернется", – рассказала Шустеру старшая сестра ребенка Ксения Колдина после того, как ей удалось привезти его домой.

С начала войны вернулись в Украину около 1200 похищенных детей, главным образом благодаря упорным усилиям их родственников и гуманитарных организаций, говорится в статье.

Представители Украины в Стамбуле в июне обратились к РФ с просьбой вернуть еще 339 детей, надеясь, что Кремль сочтет это простым способом укрепить доверие и продемонстрировать добрую волю на мирных переговорах.

Однако, по данным Киева, в общей сложности необходимо вернуть 19 546 детей.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июля руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Киеве обсудил со спецпосланником США Китом Келлогом массовые нарушения прав человека со стороны РФ. Речь шла и о депортации украинских детей, а также о содержании гражданских украинцев на временно захваченных территориях и в России.

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