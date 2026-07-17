Хлеб из двух ингредиентов, который готовится за считанные минуты: рецепт

Выпечка хлеба может показаться вам очень сложной задачей. Однако одна блогерша и кулинарка рассказала, что для этого вам понадобится всего несколько минут и всего два ингредиента.

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Так что, если вы новичок в выпечке и сомневаетесь, стоит ли попробовать, рецепт Лауры (@cakeontherun) не требует ни замеса, ни времени на расстой теста. Вы можете испечь мини-булочку, используя всего два ингредиента, которые, скорее всего, уже есть на вашей кухне.

Стоит отметить, что его выпекают во фритюрнице.

Ингредиенты:

Шесть столовых ложек муки

Четыре столовые ложки йогурта.

Способ приготовления

Смешайте муку и йогурт в миске, чтобы получилось тесто.

Посыпьте руки мукой, сформируйте из теста шар, вымесите его, а затем руками сформируйте из теста буханку или широкую колбаску. Тесто не должно быть слишком липким.

Жарьте хлеб в режиме аэрогриля при температуре 200 °C в течение пяти минут. Лаура отметила, что аэрофритюрницы могут отличаться, поэтому, если хлеб все еще немного тестообразный, выпекайте еще несколько минут.

Если у вас нет аэрофритюрницы, запекайте в духовке 12–15 минут. Ешьте сразу.

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