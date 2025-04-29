Харьковский 'Наполеон': рецепт самого вкусного домашнего торта

Торт "Наполеон" – один из лучших домашних десертов. Для приготовления торта можно использовать не тесто, а просто лаваш, а крем лучше всего подойдет заварной.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего харьковского "Наполеона".

Ингредиенты:

мука 375г + 50г на подпил

масло/маргарин 200 г

молоко 90 мл

сметана 50 г

яйца 1 шт

щепотка соли

Крем:

молоко 300 мл

сливки 30% 200 мл

сахар 150 г

яйца 2 шт

крахмал кукурузный 40 г

масло 50 г

ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Тесто: сливочное масло перед приготовлением замораживаем. Просеянную муку сочетаем с щепоткой соли и обваливаем кусок масла в муке. Быстро натираем масло на терке, чтобы оно не успело стать мягким и постоянно обваливаем кусок масла в муке. Перетираем смесь масляной стружки с мукой в крошку. Вбиваем туда яйцо, вливаем сметану и молоко и замешиваем тесто. Не вымешивайте тесто долго, его просто нужно собрать в кучу, чтобы оно стало однородным.

2. Делим готовое тесто на 10 одинаковых кусков. Формируем шарики и перекладываем на достояку. Накрываем пленкой и оставляем в холодильнике на 1-3 часа.

3. Для крема: в молоко всыпаем ванильный сахар и нагреваем почти до закипания, но не допускаем кипения!

4. В это время яйца смешиваем с крахмалом и сахаром и перемешиваем до растворения. Вливаем эту смесь в горячее молоко и постоянно помешиваем до загустения. Добавляем масло, перемешиваем, перекладываем в широкую посуду и накрываем пленкой в контакт. Оставляем до охлаждения.

5. Каждый кусочек теста раскатываем в тонкий пласт на поверхности, присыпанной мукой. Выдавливаем формой круг и перекладываем на противень вместе с обрезками. Если хотите, чтобы коржи не надувалась, сделайте проколы по тесту вилкой. Выпекаем коржи при температуре 220 С 8-10 минут.

6. Холодные сливки взбиваем миксером. Охлажденный крем взбиваем до однородности буквально 1 минуту. Добавляем к сливкам порциями крем и взбиваем до сочетания. (Крем и сливки должны быть одной температуры).

7. Смазываем коржи кремом, остатки теста измельчите в крошку в блендере и покрываем ими торт. Оставляем торт в холодильнике на 4-5 часов, а лучше на ночь.

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