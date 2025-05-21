Густой и очень вкусный домашний майонез из одного яйца за 3 минуты: самый простой рецепт популярного соуса

Домашний майонез – один из самых простых, бюджетных и вкусных соусов для салатов, закусок. Стоит отметить, что его можно готовить как из сырых, так и вареных яиц и вообще без них, заменив например, авокадо.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего майонеза из одного яйца, масла и горчицы.

Ингредиенты:

250 мл. масла

1 яйцо

1,5 ч.л. сахара

1/2 ч.л. соли

1 ч.л. горчицы

2 ст.л. лимонного сока

Способ приготовления:

1. Налейте масло в чашу блендера, добавьте яйцо, соль, горчицу, сахар, лимонный сок и взбейте до густого состояния.

Храните майонез в холодильнику, не больше 2 дней!

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