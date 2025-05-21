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Густой и очень вкусный домашний майонез из одного яйца за 3 минуты: самый простой рецепт популярного соуса
Домашний майонез – один из самых простых, бюджетных и вкусных соусов для салатов, закусок. Стоит отметить, что его можно готовить как из сырых, так и вареных яиц и вообще без них, заменив например, авокадо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего майонеза из одного яйца, масла и горчицы.
Ингредиенты:
- 250 мл. масла
- 1 яйцо
- 1,5 ч.л. сахара
- 1/2 ч.л. соли
- 1 ч.л. горчицы
- 2 ст.л. лимонного сока
Способ приготовления:
1. Налейте масло в чашу блендера, добавьте яйцо, соль, горчицу, сахар, лимонный сок и взбейте до густого состояния.
Храните майонез в холодильнику, не больше 2 дней!
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