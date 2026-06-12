Грозы и шквалы почти по всей Украине: чем удивит погода 12 июня. Карта

В Украине, согласно последним прогнозам погоды, в пятницу, 12 июня, будет "облачно с прояснениями". Более того, на всей территории страны, за исключением Волыни, объявлен первый, так называемый "желтый уровень опасности". Дело в том, что почти по всей стране ожидаются дожди, грозы и ливни – вместе со шквальным ветром.

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В целом юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с может усилиться до порывов в 15-20 м/с. Так считают синоптики Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Сегодня в западных областях"ночью значительные, а днем умеренные" дожди и грозы будут на фоне ночной температуры в 9-14°, а днем – 15-20°.

На остальной территории без осадков только ночью. А днем умеренные, в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 24-29°, причем в Винницкой и Житомирской областях 17-22°.

Ветер юго-восточный, на западе страны северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в столице

Аналогичный прогноз дан для Киевской области и столицы – в целом будет облачно с прояснениями, ночью без осадков. Причем уже днем значительные дожди, грозы, возможен град.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, однако местами он усилится до 15-20 м/с.

Ночью в области будет 13-18°, а днем 24-29°. Такую же температуру ожидают и в Киеве.

Отдельно в столице объявлено "предупреждение об опасных метеорологических явлениях".

Предупреждение об опасности

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено не только в Киеве, но и по всей Украине, кроме Волыни.

Предупреждение объявлено из-за "сильных дождей, гроз, града и шквалов со скоростью 15–20 м/с". Это первый, желтый уровень опасности, считают в Укргидрометцентре.

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — – отмечают там.

Предупреждение об изменении гидрологической ситуации

Отдельно синоптики предупреждают о повышении уровня воды "в связи с ожидаемыми осадками".

"В местах прохождения интенсивных дождей возможно образование значительного местного и склонового стока", – отмечают специалисты.

В верховьях бассейна Южного Буга ожидается повышение уровня воды на 0,1–0,3 м. На реках суббассейнов Припяти и Среднего Днепра в Житомирской, Винницкой и западной части Киевской областей ожидается повышение уровня воды на 0,1–0,4 м.

Как сообщал OBOZ.UA, о том, что погода в Украине резко изменится из-за активного атмосферного фронта (он будет двигаться из западных областей в восточном направлении), ранее предупреждала известная синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, наиболее ощутимое похолодание ожидается в западных областях Украины, в то же время в восточных регионах сохранится летняя жара, где столбики термометров поднимутся до +27…+30 градусов.

Только в выходные, в субботу и воскресенье, прохладный воздух распространится на большую часть территории Украины, считает Наталья Диденко.

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