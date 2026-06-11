Грозы, град, шквалы: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине

В пятницу, 12 июня, погода в Украине резко изменится из-за активного атмосферного фронта, который будет двигаться из западных областей в восточном направлении. Ожидаются грозы, сильные ливни, шквалы и град.

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И разница температур между регионами будет достигать почти 20 градусов. Об ухудшении погодных условий сообщила синоптик Наталья Диденко.

Самое ощутимое похолодание ожидается в западных областях Украины. Здесь дневная температура составит лишь +11...+15 градусов. В то же время в восточных регионах сохранится летнее тепло – столбики термометров поднимутся до +27...+30 градусов.

В большинстве областей температура воздуха днем будет колебаться в пределах +24...+28 градусов. Однако прохождение атмосферного фронта будет сопровождаться дождями различной интенсивности, которые местами могут переходить в сильные ливни.

Также прогнозируется высокая вероятность гроз. Во время гроз возможны шквалистые порывы ветра, а в отдельных районах – выпадение града.

В Киеве 12 июня ожидаются дожди и грозы. Местами осадки могут быть кратковременными, но интенсивными. Дневная температура в столице составит около +24 градусов.

В выходные прохладный воздух распространится на большую часть территории Украины. Ожидается, что в субботу и воскресенье температура снизится еще на несколько градусов, поэтому в ближайшие дни сильной жары в стране не прогнозируют.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украину в ближайшее время придет похолодание, местами температура будет достигать даже +7 градусов. Тепло сменится похолоданием, дождями с грозами, иногда даже с градом.

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