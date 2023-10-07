Григорий Козловский и ФК "Рух" помогли собирать средства на дроны для пограничников

В Винниках на стадионе имени Богдана Маркевича состоялся благотворительный футбольный турнир в честь воинов-пограничников. Целью мероприятия был сбор средств на дроны для ВСУ.

Григорий Козловский и ФК "Рух" помогли организовать и провести благотворительный футбольный турнир и собрать деньги для украинских защитников.

"Война еще не закончилась, поэтому нам нужно продолжать помогать ВСУ", – отметил известный львовский бизнесмен и меценат, основатель ФК "Рух" Григорий Козловский.

Видео дня

Благотворительный турнир состоялся благодаря организаторам, а именно: ФК "Рух", Государственной пограничной службе Украины и "Благотворительной организации "Фонд допомоги України "Рух у майбутнє".

Как отметил исполнительный директор "Благотворительной организации "Фонд допомоги України "Рух у майбутнє" Олег Шпур, в фонде решили поддержать эту инициативу, чтобы собрать средства для военных, защищающих границы нашей страны, поэтому фонд откликнулся на предложение Западного регионального управления ГНСУ, чтобы провести мероприятие в День защитников и защитниц Украины.

В турнире принимали участие 9 команд из разных пограничных отрядов ГНСУ. Игра проходила в формате 6х6, а по регламенту турнира в каждой команде выступала одна футбольная звезда.

Звезды украинского футбола и военные приложили максимум усилий, чтобы сыграть яркие матчи и продемонстрировать высокий уровень игры. После группового этапа (3 группы по 3 команды) участники распределились по лигам – Золотой, Серебряной и Бронзовой. Победителями Золотой лиги стала команда "Волынь", Серебряной лиги - "Мукачево", а Бронзовой лиги - "Черновцы".

Организаторами турнира был проведён благотворительный аукцион, где лотами выступали перчатки Андрея Пятова с его автографом и футбольный мяч с автографами звезд украинского футбола.

Целью сбора было собрать 500 тысяч гривен. На турнире было собрано 300 тысяч гривен. Присоединиться к сбору может каждый желающий, для этого можно перейти по ссылке и сделать донат.

Роман Павленко, руководитель сектора взаимодействия со СМИ Западного регионального управления ГНСУ, поблагодарил всех, кто присоединился к организации этого турнира. Пограничники собирают средства на закупку необходимых средств украинским защитникам.

Григорий Козловский вместе с ФК "Рух" с первых дней российской агрессии помогают ВСУ. Львовский бизнесмен и меценат отметил, что спортсмены помогали и будут помогать украинским защитникам бороться с российскими оккупантами.

"Сейчас США и страны НАТО должны продолжить передачу оружия для ВСУ. Им также необходимо будет предоставить нашей стране политическую и финансовую поддержку на долгосрочную перспективу", - подчеркнул основатель ФК "Рух" Григорий Петрович Козловский.

Ранее Григорий Петрович Козловский и ФК "Рух" вместе с норвежским благотворительным фондом "Fritt Ukraina" помогли 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ, закупив 30 дронов DJI Mavic 3 Cine.