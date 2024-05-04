Григорий Козловский и Emily Resort устроили праздник для детей погибших защитников. Фото

ФК "Рух" вместе с его основателем Григорием Козловским и гостинично-развлекательным комплексом Emily Resort провели благотворительное мероприятие для детей погибших украинских военных, которым занимается БО "Дети Героев". Дети провели активный и насыщенный день с большим количеством положительных эмоций.

"Сегодня очень важно дать детям чувство безопасности и защищенности. Когда мир вокруг хаотичен и непредсказуем, праздники дают детям чувство стабильности и опоры. Они показывают, что даже в трудные времена есть место для радости и веселья. Я очень рад, что мы смогли сотворить хоть небольшое чудо для детей наших защитников, детей переселенцев и детей других уязвимых категорий. И надеюсь, что путешествие в нашу Академию оставит в сердцах маленьких украинцев приятные и теплые воспоминания", – отметил меценат и основатель Академии ФК "Рух" Григорий Петрович Козловский.

Дети приступили к отдыху с посещения зоопарка Emily, расположенного на территории Emily Resort. Затем у них была возможность посетить Академию футбола, где ознакомились с условиями труда футболистов "Движения" и воспитанников клубной Академии.

Маленькие украинцы также смогли поиграть в футбол, провести время активно, а затем на обеде их ждали аниматоры от партнеров ФК "Рух" – "Галицкой Свежины", которые развлекали детей и дарили вкусные мясные призы от бренда детской продукции "Наминака".

После обеда дети отправились в Шевченковский Гай, где провели увлекательный квест и экскурсию. В общем, этот день был наполнен положительными эмоциями и незабываемыми впечатлениями.

Ранее Григорий Козловский и ФК "Рух" совместно с Emily Resort проводили уикенд для детей-переселенцев и детей погибших Героев ко Дню Святого Николая. Дети побывали в Академии ФК "Рух", участвовали в веселых мероприятиях и имели интересное время.

С первых дней войны на базе спорткомплекса и Академии ФК "Движение" Григорий Козловский организовал штаб оказания помощи вынужденным переселенцам. Дети и взрослые получали необходимую помощь и продукты первой необходимости.

Emily Resort активно вовлекается в благотворительные проекты. Помимо развлекательных мероприятий для детей комплекс помогает военным.