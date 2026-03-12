Говорили о роли церкви и не только: глава УГКЦ встретился с Будановым. Фото

В Киеве состоялась встреча главы Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава с руководителем Офиса Президента Кириллом Будановым. Стороны обсудили роль Церкви во время войны, ее историческую миссию и помощь обществу.

Также речь шла о дальнейшем сотрудничестве между государством и Церковью. Об этом сообщили в Украинской греко-католической церкви.

Встреча состоялась 11 марта в Патриаршем центре УГКЦ в Киеве. В начале разговора собеседники вспомнили предыдущую встречу в конце марта 2022 года, когда российские войска находились на подступах к столице.

Блаженнейший Святослав поблагодарил Буданова за визит и поздравил его с новым назначением, заверив в молитве за его служение и успех в переговорах по завершению войны.

Во время встречи обсудили историю Украинской греко-католической церкви и ее преследования в разные исторические периоды. Глава УГКЦ напомнил о ликвидации Церкви в Российской империи в 1839 году и насильственной отмене ее деятельности в СССР в 1946 году.

Также стороны говорили о подпольном существовании УГКЦ в советский период, когда она стала одной из форм общественной оппозиции к коммунистическому режиму.

По словам Блаженнейшего Святослава, сейчас УГКЦ имеет 36 епархий и экзархатов в мире: 16 из них действуют в Украине, а 20 — за рубежом. По данным социологических исследований, во время полномасштабной войны количество верующих Церкви выросло приблизительно в полтора раза.

Во время разговора также отметили роль Церкви в помощи пострадавшим от войны и поддержке гражданского общества. Отдельно обсудили вызовы после завершения войны, в частности восстановление страны и сохранение единства украинцев.

После встречи Кирилл Буданов посетил Патриарший собор Воскресения Христова, где ему показали укрытие в криптах храма, которое во время прошлой зимы работало также как Центр устойчивости.

В Патриаршем центре УГКЦ также действует гуманитарная инициатива – отсюда ежедневно доставляют около 800 горячих обедов людям, нуждающимся в помощи.

В завершение встречи Блаженнейший Святослав подарил Кириллу Буданову несколько символических подарков, в частности книгу своих ежедневных обращений первого года войны, историческое исследование о деятельности советских спецслужб в церковной среде, памятную медаль и конверт с маркой ватиканской почты, посвященной восстановлению структур Киевской митрополии.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Офиса президента Кирилл Буданов, несмотря на свою военную специальность, верит в мирные переговоры и их результативность. В любом случае "война это всегда движение вниз", убежден бывший глава Главного управления разведки. А мирное соглашение принесет не только завершение кровопролития, но и дальнейшее устойчивое развитие страны.

