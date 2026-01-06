УкраїнськаУКР
Готовьтесь к новым вызовам: гороскоп для Овна на 2026 год

Овен — привлекательный знак, потому что больше, чем любой другой знак зодиака, ассоциируется с героизмом. Люди, рожденные в этот период, обычно готовы к любому вызову и готовы бороться до конца, если речь идет о справедливости.

В этом году вы отправляетесь в новое путешествие: вы можете переехать, сменить работу или же разорвать длительные отношения, пишет OBOZ.UA.

Не волнуйтесь, если вы чувствуете себя отчаявшимися или уставшими. Это потому, что Сатурн находится в вашем знаке. Между тем счастливый Юпитер поможет вам сделать ваш дом красивее. Некоторые переедут в лучшее место. Вы можете получить успех на рынке недвижимости. Позже отпуска, романтика и веселые удовольствия будут вашими!

Отношения

Впервые в вашей жизни Нептун находится в Овне, действуя вокруг вас, как туман. Вы будете чувствовать больше сочувствия и бескорыстия. Отношения с членами семьи будут замечательными, а несколько позже в этом году вас ждут и другие сюрпризы. Романтические возможности будут лучше, чем были за последние 12 лет! Наслаждайтесь теплой дружбой, которая может даже превратиться в нечто более серьезное.

Дом

В течение первых четырех месяцев отношения с членами семьи будут подвергаться испытаниям. Однако ваша повышенная энергия поможет вам целенаправленно и усердно работать над улучшением атмосферы дома, а также выполнять проекты и ремонтные работы. В результате ваша домашняя жизнь станет более активной и социальной. Поскольку вы ежедневно заводите новые знакомства, вы можете больше развлекать семью и знакомить ее с новыми друзьями. Вы продемонстрируете свое мастерство!

Мантра Овна на 2026 год

"Мой внутренний мир обогатился и стал сбалансированным".

Ваши счастливые дни в 2026 году:

  • 24, 25 января
  • 19, 20, 21 февраля
  • 19, 20 марта
  • 15, 16, 17 апреля
  • 13, 14 мая
  • 9, 10 июня 6, 7, 8 июля
  • 2, 3, 4, 30, 31 августа
  • 1, 26, 27, 28 сентября
  • 23, 24 октября
  • 20, 21 ноября
  • 17, 18, 19 декабря.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

