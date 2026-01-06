Готовьтесь к новым вызовам: гороскоп для Овна на 2026 год
Овен — привлекательный знак, потому что больше, чем любой другой знак зодиака, ассоциируется с героизмом. Люди, рожденные в этот период, обычно готовы к любому вызову и готовы бороться до конца, если речь идет о справедливости.
В этом году вы отправляетесь в новое путешествие: вы можете переехать, сменить работу или же разорвать длительные отношения, пишет OBOZ.UA.
Не волнуйтесь, если вы чувствуете себя отчаявшимися или уставшими. Это потому, что Сатурн находится в вашем знаке. Между тем счастливый Юпитер поможет вам сделать ваш дом красивее. Некоторые переедут в лучшее место. Вы можете получить успех на рынке недвижимости. Позже отпуска, романтика и веселые удовольствия будут вашими!
Отношения
Впервые в вашей жизни Нептун находится в Овне, действуя вокруг вас, как туман. Вы будете чувствовать больше сочувствия и бескорыстия. Отношения с членами семьи будут замечательными, а несколько позже в этом году вас ждут и другие сюрпризы. Романтические возможности будут лучше, чем были за последние 12 лет! Наслаждайтесь теплой дружбой, которая может даже превратиться в нечто более серьезное.
Дом
В течение первых четырех месяцев отношения с членами семьи будут подвергаться испытаниям. Однако ваша повышенная энергия поможет вам целенаправленно и усердно работать над улучшением атмосферы дома, а также выполнять проекты и ремонтные работы. В результате ваша домашняя жизнь станет более активной и социальной. Поскольку вы ежедневно заводите новые знакомства, вы можете больше развлекать семью и знакомить ее с новыми друзьями. Вы продемонстрируете свое мастерство!
Мантра Овна на 2026 год
"Мой внутренний мир обогатился и стал сбалансированным".
Ваши счастливые дни в 2026 году:
- 24, 25 января
- 19, 20, 21 февраля
- 19, 20 марта
- 15, 16, 17 апреля
- 13, 14 мая
- 9, 10 июня 6, 7, 8 июля
- 2, 3, 4, 30, 31 августа
- 1, 26, 27, 28 сентября
- 23, 24 октября
- 20, 21 ноября
- 17, 18, 19 декабря.
Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.
