'Готовил невероятный шашлык и много улыбался': на фронте погиб защитник из Ивано-Франковска. Фото

Украина продолжает терять своих Героев в кровавой войне. На фронте погиб военнослужащий из Ивано-Франковска Ярослав Каминский.

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Об этом на странице в Instagram сообщает пользователь 23restorany. Мужчина принял свой последний бой 10 мая 2025 года.

"Пост боли, уважения и памяти, который никогда не должен был бы произойти. Друзья, 10.05 погиб наш Славик Каминский. Он был коллегой, другом, мужем нашей @o_kam, отцом Полины и защитником. Он готовил для вас в "Фабрике" и "Мануфактуре", и полтора года защищал нас в рядах ВСУ", – говорится в сообщении.

Там отметили, что военный всегда был улыбающимся, несмотря на все невзгоды и вкусно готовил мясо.

"Он любил стейк в "Фабрике" и спаржу, поэтому сезон спаржи теперь навсегда о нем. Готовил невероятный шашлык и много улыбался, как бы ни было трудно", – говорится в сообщении.

Жена павшего бойца Оксана тоже опубликовала щемящее сообщение на своей странице в Instagram. Она вспоминает своего мужа теплыми словами и называет лучшим отцом для их дочери.

"Ты был невероятный отец и замечательный муж – добрый, отзывчивый, безумно любящий. Ты поддерживал меня во всех моих начинаниях, любил, восхищался и всегда был рядом. Ты безумно любил нашу доченьку и всегда гордился ею. Так больно, что ты не увидишь, как она взрослеет", – отмечается в заметке.

Ярослав не дожил 1 месяц до 13-й годовщины брака и совсем немного до дня рождения дочери Полины.

"Спасибо тебе за ту жизнь, которую мы прожили; за годы, полные любви, уважения и понимания; за дочь; за собаку и за то, что рядом с тобой я всегда чувствовала себя любимой, красивой и невероятной женщиной. Любим тебя, наш любимый", – написала жена погибшего защитника.

Напомним, на войне погибли трое защитников из Буковины. Свою жизнь в боях за Украину отдали: Богдан Кривобедрый, Владимир Савка и Василий Кошман. С павшими Героями попрощались 13 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах попрощались с воином, который ушел на фронт добровольцем. Павел Беленький служил в "Азове", был оператором-сапером в подразделении ударных беспилотных авиационных комплексов. Воин погиб в Донецкой области от удара российского FPV-дрона. Ему было всего 24 года.

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