Государство должно увеличить объем финансирования для УЗ до 40 млрд в год, чтобы обеспечить финансовую стабильность – аналитика

Правительство запустило в тестовом режиме модель Public Service Obligation (PSO) в железнодорожном секторе, которая предусматривает государственное финансирование пассажирских перевозок. Это связано с ростом убытков "Укрзалізниці", и обязательствами перед ЕС в рамках Соглашения об ассоциации. Сейчас выделено 16 миллиардов гривен – но для того, чтобы обеспечить финансовую стабильность УЗ, сумма должна быть на уровне 20-40 млрд.

Об этом говорится в аналитике на сайте ЦТС.

Объем государственного заказа на внутренние пассажирские перевозки дальнего следования, принятое правительством в феврале, в 2026 году составит 41,76 млн поездов-километров с плановой себестоимостью 12,92 млрд грн. Ожидаемые доходы от перевозок составят 7,37 млрд грн. С учетом инвестиционных расходов в 10,44 млрд грн, общая потребность в финансировании оценивается на уровне около 16 млрд грн.

Но в Министерстве развития отмечают, что компенсация разницы между экономически обоснованной себестоимостью и тарифами станет "переходным шагом к внедрению будущей системы PSO".

Необходимость изменений объясняется исчерпанием модели кросс-субсидирования. В результате и сокращения грузовой базы объемы перевозок уменьшились примерно вдвое. В случае, если тарифы на грузовые перевозки вырастут, объемы перевозок упадут еще больше. В то же время убытки пассажирского сегмента продолжают расти: более 18 млрд грн в 2024 году, более 22 млрд грн в 2025 году и прогнозируемые 25 млрд грн в 2026 году.

Модель PSO является стандартной практикой в Евросоюзе, где она действует с 2009 года в соответствии с Регламентом 1370/2007/ЕС. Она предусматривает, что государство или местные власти выступает заказчиком перевозок и компенсирует перевозчикам расходы на социально важные маршруты, ведь поступления от продажи билетов почти никогда не покрывают расходов на обеспечение услуг по пассажирским перевозкам", – говорится в исследовании ОО Vision Zero.

В странах ЕС компенсации по модели PSO в среднем покрывают около 60% расходов. Для сравнения, в Украине расходы на пассажиро-километр составляют около 0,138 евро, тогда как доходы – только 0,041 евро. И эта разница пока не компенсируется государством.

По оценкам, для достижения финансовой стабильности пассажирских перевозок государственная поддержка в Украине должна вырасти до 20–40 млрд грн в год. В то же время внедрение полноценной модели PSO пока осложнено отсутствием конкурентного рынка перевозчиков, что является типичной практикой в ЕС.

Ранее Комитет ВР по вопросам экономического развития рекомендовал Кабмину удержать тарифы на грузовые перевозки "Укрзалізниці" без изменений в 2026 году, ведь с 2021 года тарифы на перевозку руды, угля и известняка уже выросли в 2,4 раза, а на пустые вагоны – в 2,6 раза. Между тем повышение тарифов на 37% может стоить экономике около 100 млрд грн ВВП, сократить валютную выручку на 98 млрд грн и уменьшить бюджетные поступления более чем на 36 млрд грн.