Госпиталь на передовой получил уже вторую 'искусственную почку' от БФ молодежной инициативы 'Надія' и партнеров

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" совместно с фондом Дениса Парамонова и партнерами продолжает обеспечивать прифронтовые госпитали современным оборудованием. На днях команда фонда доставила в одну из больниц Донецкой области дорогостоящее оборудование, в частности – аппарат для гемодиализа Prismaflex. Это уже вторая "искусственная почка", которая благодаря усилиям благотворителей спасает жизнь украинских военных на передовой.

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"Несколько месяцев назад мы, по запросу военных медиков, мы доставили на передовую первую "искусственную почку". Это оборудование помогает не только спасать жизнь тяжелым раненым, когда у них отказывают почки, но и благодаря функции ультрафильтрации крови удается сохранять конечности бойцам с посттрурникетным синдромом. А спасенные ноги – это шанс нашим защитникам вернуться к нормальной жизни. Поэтому мы задались целью - приобрести еще один такой аппарат. И сейчас он уже установлен в госпитале в считанных километрах от линии фронта", - рассказал посол "Надії", композитор Евгений Хмара.

Также фонд "Надія" передал военным медикам Easy Pulse – портативное автономное устройство для косвенного массажа сердца, критически необходимое при проведении реанимационных мероприятий в полевых условиях.

Оборудование, которое будет спасать жизнь украинских защитников, приобретено фондом "Надія" при поддержке Благотворительного фонда Дениса Парамонова, "Эпицентр", ООО "Краснолиманское", ООО "УКРДОНИНВЕСТ", ООО "БУДХАУСГРУПП".

Также Н"адія" передала медицинские грузы, средства защиты и боксы для новорожденных от GEM в партнерстве с Howard G. Buffett Foundation в больнице Днепра и Харькова. Эту миссию поддержали компания Дойч-Фарм, Дмитрий Никитин, Борис Козырь и компания "Медирент".

Благодаря сотрудничеству фонда "Надія" с международными благотворительными фондами, партнерами и меценатами, помощь получили уже более 300 медицинских учреждений по всей Украине. В госпитале на передовую приобретен аппарат МРТ, два аппарата КТ, два аппарата для гемодиализа, наркозно-дыхательный аппарат, десятки УЗИ и рентген-аппаратов, гастроколоноскоп, более 200 медицинских мониторов, подогреватели инфузий и ультразвуковые скальпели. Также медучреждениям передано более 30 карет скорых и десятки старлинков для надежной связи.