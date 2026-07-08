Гортензия будет цвести все лето: домашнее удобрение из неожиданного продукта

Гортензии хорошо растут в слабокислой почве, что способствует их обильному цветению. Именно поэтому черствый хлеб, особенно темный ржаной хлеб, испеченный на натуральной закваске, обеспечивает отличную естественную поддержку для этих растений.

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Замачивание его в воде приводит к ферментации, в результате чего образуются соединения, снижающие pH почвы. В то же время развивающиеся дрожжи и бактерии способствуют формированию полезной микрофлоры в почве, пишет OBOZ.UA.

Как приготовить удобрение из черствого хлеба

Процесс прост, но требует тщательного выбора буханки. Подготовьте примерно полкилограмма черствого хлеба. Избегайте сладких булочек, слегка поджаренного хлеба и выпечки с высоким содержанием искусственных разрыхлителей. Нарежьте сухой хлеб кубиками, положите их в ведро и залейте тремя литрами теплой воды, убедившись, что хлеб полностью погружен в воду. Накройте ёмкость влажной тканью и оставьте в затененном, умеренно тёплом месте на 5–7 дней. Когда жидкость начнёт слегка пузыриться и издавать характерный кислый аромат, процесс завершён. Заключительным шагом является тщательное процеживание жидкости через мелкое сито.

Как поливать растения этим удобрением

Никогда не наносите полученный концентрат непосредственно на растения. Его следует разбавить чистой отстоянной водой в соотношении 1:3. Поливайте гортензии этой смесью раз в две недели, с начала весны до середины лета.

Используя этот метод, помните две вещи: во-первых, никогда не используйте хлеб даже с малейшими следами плесени в качестве удобрения – это приведет к попаданию в почву болезнетворных микроорганизмов, которые заражат куст. Во-вторых, немедленно выбрасывайте отжатые хлебные обрезки в компост. Оставленные на земле вокруг гортензий, они быстро привлекут муравьев, слизней и грызунов.

Ранее OBOZ.UA писал, где нельзя сажать гортензию. В неблагоприятных условиях куст может плохо расти, не цвести, страдать от пересыхания или даже погибнуть из-за загнивания корней.

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