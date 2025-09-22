Гортензии в следующем году будут цвести пышнее: что нужно сделать

Наступление осенних холодов – это именно тот момент, когда нужно начинать задумываться над тем, как сделать свой сад более пышным и цветущим в следующем году. И есть одна задача, которую нужно выполнить прямо сейчас, чтобы обеспечить максимально обильное цветение кустам гортензии.

Как пишет издание Express, от правильного ухода за растениями осенью и зимой зависит, насколько щедро они распустятся в теплый сезон. И этот правильный уход обязательно должен включать удаление увядших соцветий, а затем обрезку куста.

И метельчатая, и древовидная гортензии выпускают бутоны на новых побегах, а не на старых. Поэтому нужно стимулировать рост этих новых побегов. Для этого начните с того, что срежьте с растения увядшие и засохшие соцветия, а позднее переходите к санитарной обрезке и формированию.

Пока еще тепло, удалите с гортензии слишком разросшиеся ветви, а также поврежденные и больные побеги. А после того, как растение углубится в состояние покоя (это может быть конец зимы или начало весны, в зависимости от климата), важно провести сильную обрезку. Это может показаться брутальным, но процедура обеспечит вашей гортензии более пышное цветение в теплый сезон.

Во время такой обрезки удалите около трети общей массы растения, чтобы стимулировать рост новых побегов. Но не переусердствуйте. Если удалить более трети ветвей, это уменьшит количество цветов на кусте в следующем сезоне.

В начале весны, когда ваше растение начнет выходить из состояния покоя, обязательно проверьте побеги на наличие отмерших кончиков. Стебли с жизнеспособными почками будут зелеными внутри, а отмершие – коричневыми.

