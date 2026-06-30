Гортензии будут цвести всё лето: три задачи, которые необходимо выполнить

Гортензии — это великолепные садовые кустарники, которые могут цвести всё лето. Они цветут в оттенках розового, белого или синего, и садоводы могут изменить их цвет с помощью простого трюка с удобрением. Это предполагает использование кофейной гущи, чтобы сделать цветы ярко-голубыми и улучшить почву.

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Хотя садоводам не следует подкармливать или обрезать растения в жаркую погоду, им может быть полезно регулярное подкормление в течение всего вегетационного периода. Ещё два мероприятия, которые могут поддерживать цветение в течение нескольких месяцев, — это полив и удаление отцветших соцветий, что особенно важно летом, пишет OBOZ.UA.

Полив

Гортензии предпочитают влажную, хорошо дренированную почву, не подверженную затоплению.

Улучшение почвы и мульчирование органическим веществом, таким как садовый компост или удобрение на основе навоза, поможет сохранить их влажными.

Чтобы они дольше цвели, садоводы могут высаживать их на солнце или в легкой тени в защищенном месте, вдали от холодного ветра.Летом им может потребоваться полив утром и вечером, хотя лучше сначала проверить почву, чтобы избежать избыточного полива.

Удаление отцветших цветов

Этот процесс предполагает удаление отцветших или высохших цветочных головок, чтобы "стимулировать более обильное цветение".

Удаление отцветших цветов также помогает поддерживать общее состояние и внешний вид растения.

Подкормка

Гортензии нуждаются в подкормке, особенно при высадке весной.

Для определенных условий почвы, влияющих на цвет цветов, можно использовать специализированные подкисляющие или щелочные удобрения, такие как кофейная гуща.

Рекомендуется всегда следовать инструкциям производителя относительно частоты и дозировки внесения, чтобы добиться наилучших результатов.

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