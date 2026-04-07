Как сделать гортензии синими: одна простая и бюджетная хитрость

Если вы хотите сделать свои розовые гортензии великолепного синего оттенка, эксперты рекомендуют обратиться за решением к кухонным шкафчикам.

По словам садовницы Мел, которая ведет блог Little Terraced House, вы можете сделать это с помощью "удивительно простого трюка", который предполагает использование одного базового кухонного ингредиента вместо дорогих "специальных гранул", продаваемых в интернете. Речь идет о яблочном уксусе.

Цвет цветов ваших гортензий зависит от уровня pH почвы, в которую они посажены.

Чем выше кислотность (pH менее шести), тем более синими являются ваши цветы, тогда как более щелочная почва (pH более семи) обычно приводит к розовым цветам.

Чтобы гарантированно получить голубые цветы на гортензиях, вам нужно убедиться, что ваша почва относится к категории кислых. Яблочный уксус может помочь повысить уровень кислотности.

Смешайте один стакан яблочного уксуса с 10 литрами воды (объемом средней лейки) и направьте раствор у основания гортензии, избегая листьев.

Делайте это каждые несколько недель, и цвет постепенно будет меняться. Вы можете контролировать "синеву", уменьшая количество уксуса или отменяя его, когда они приобретут желаемый оттенок.

Важно использовать его экономно, поскольку чрезмерная кислотность может навредить растениям.

