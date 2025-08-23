Гороскоп на выходные 22–24 августа: что ждет все знаки зодиака

Астрологи подготовили гороскоп на выходные с 22 по 24 августа 2025 года. Этот период может стать как временем приятных встреч и празднований, так и моментом испытаний в отношениях или работе. В зависимости от знака зодиака, одни почувствуют подъем и энергию для новых дел, другим же придется быть осторожными в поездках и общении.

Dziennik Lodzki отмечает, звезды советуют учитывать внутренние ощущения, не спешить с важными решениями и прислушиваться к советам близких. Некоторым знакам стоит избегать конфликтов, а другие получат шанс для романтических приключений или приятного отдыха.

Овен

Вы будете склонны к агрессивности и напряжению. Постарайтесь не поддаваться эмоциям, иначе есть риск испортить себе настроение.

Телец

Путешествия могут оказаться опасными. Позаботьтесь о своем здоровье, так как старые проблемы могут напомнить о себе.

Близнецы

В общении с близкими и друзьями царит напряжение. Оно исчезнет, если вы проявите искренность и сделаете шаг навстречу.

Рак

Не позволяйте семье полностью контролировать ваше время. Вам нужен побег на природу и личный отдых.

Лев

Вас ждут удачные выходные: новые знакомства, светские мероприятия или приятный прием гостей дома.

Дева

Выходные – не время для серьезных разговоров и планов на будущее. Отложите их до следующей недели.

Весы

Вы легко сможете очаровать представителей знаков Рак, Лев и Овен. Это удачное время для романтических приключений.

Скорпион

Будьте осторожными – влияние планет может мешать вам адекватно оценивать события. Избегайте поспешных выводов.

Стрелец

Эмоциональные отношения будут хрупкими. Путешествия и смена обстановки могут быть рискованными для здоровья.

Козерог

Сочетание Венеры и Сатурна сделает ваши отношения прохладными, а вас самих – истощенными. Стоит отдохнуть и восстановить силы.

Водолей

Вам придется изменить свои взгляды, даже если этого не хочется. Избегайте подписания каких-либо соглашений или контрактов.

Рыбы

Выходные прекрасно подходят для спорта, активного отдыха и путешествий. Возьмите с собой семью или партнера – смена обстановки пойдет на пользу.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

