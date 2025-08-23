Гороскоп на выходные 22–24 августа: что ждет все знаки зодиака
Астрологи подготовили гороскоп на выходные с 22 по 24 августа 2025 года. Этот период может стать как временем приятных встреч и празднований, так и моментом испытаний в отношениях или работе. В зависимости от знака зодиака, одни почувствуют подъем и энергию для новых дел, другим же придется быть осторожными в поездках и общении.
Dziennik Lodzki отмечает, звезды советуют учитывать внутренние ощущения, не спешить с важными решениями и прислушиваться к советам близких. Некоторым знакам стоит избегать конфликтов, а другие получат шанс для романтических приключений или приятного отдыха.
Овен
Вы будете склонны к агрессивности и напряжению. Постарайтесь не поддаваться эмоциям, иначе есть риск испортить себе настроение.
Телец
Путешествия могут оказаться опасными. Позаботьтесь о своем здоровье, так как старые проблемы могут напомнить о себе.
Близнецы
В общении с близкими и друзьями царит напряжение. Оно исчезнет, если вы проявите искренность и сделаете шаг навстречу.
Рак
Не позволяйте семье полностью контролировать ваше время. Вам нужен побег на природу и личный отдых.
Лев
Вас ждут удачные выходные: новые знакомства, светские мероприятия или приятный прием гостей дома.
Дева
Выходные – не время для серьезных разговоров и планов на будущее. Отложите их до следующей недели.
Весы
Вы легко сможете очаровать представителей знаков Рак, Лев и Овен. Это удачное время для романтических приключений.
Скорпион
Будьте осторожными – влияние планет может мешать вам адекватно оценивать события. Избегайте поспешных выводов.
Стрелец
Эмоциональные отношения будут хрупкими. Путешествия и смена обстановки могут быть рискованными для здоровья.
Козерог
Сочетание Венеры и Сатурна сделает ваши отношения прохладными, а вас самих – истощенными. Стоит отдохнуть и восстановить силы.
Водолей
Вам придется изменить свои взгляды, даже если этого не хочется. Избегайте подписания каких-либо соглашений или контрактов.
Рыбы
Выходные прекрасно подходят для спорта, активного отдыха и путешествий. Возьмите с собой семью или партнера – смена обстановки пойдет на пользу.
Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.
