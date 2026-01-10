Гороскоп на выходные 10–11 января: кому ждать честных решений, а кому – тихих перемен

Выходные 10–11 января пройдут под знаком внутренних решений, завершений и переосмысления. Карты Таро указывают не на громкие события, а на моменты, когда становится понятно, что стоит оставить позади, а что – взять с собой дальше.

Для многих эти дни станут точкой фиксации. Как пишут в NTO, выходные – о разговорах без эмоциональных излишков, честных ответах себе и другим, интуитивных решениях без спешки.

Овен. Карта: Справедливость

Эти выходные действуют как зеркало. Кто-то возвращается с темой, которую вы считали закрытой, и заставляет вас занять четкую позицию. Дело не в эмоциях, а в фактах. В субботу возможно утверждение, которое звучит холодно, но честно. В воскресенье появится облегчение – что-то будет названо своим именем. Карта указывает на баланс и последствия решений.

Телец. Карта: Императрица

Выходные посвящены влиянию, а не контролю. Кто-то внимательнее относится к вашему мнению, чем кажется. В пятницу небольшой жест мог изменить динамику отношений, в субботу вы окажетесь в ситуации, где именно вы определяете ход событий. Воскресенье способствует теплым разговорам и контактам в близком кругу.

Близнецы. Карта: Маг

Слова приобретают реальную силу. Одно предложение может запустить цепь событий. Выходные способствуют импровизации, быстрым решениям и неожиданным связям. В то же время Таро предостерегает: не обещайте больше, чем готовы выполнить. Намерение должно соответствовать действиям.

Рак. Карта: Луна

Эти выходные не для четких заявлений. То, что беспокоило, может проявиться через настроение, сон или напряжение. В пятницу был риск неправильно понять чьи-то намерения, но в субботу появится деталь, которая прояснит ситуацию. Воскресенье подходит для наблюдения и дистанции – реакция может подождать.

Лев. Карта: Солнце

Кто-то относится к вам прямо и без игр. Эти выходные дают ощущение внутренней ясности. В пятницу могли быть хорошие новости, в субботу – встреча, что надолго оставит приятный след, в воскресенье – решение без сомнений. Карта напоминает об ответственности за то, что вы транслируете наружу.

Дева. Карта: Отшельник

Отстранение на этот раз является силой, а не бегством. Выходные подходят для дел, которые другие откладывают. В субботу придет понимание, что изменит ваше отношение к определенному человеку или ситуации. Воскресенье – для тихого завершения недели.

Весы. Карта: Влюбленные

Выходные ставят перед выбором, но не романтическим. Речь идет о верности себе. В пятницу был возможным сценарий "или/или", в субботу напряжение будет расти из-за цены каждого решения. Воскресенье принесет честный, хоть и не самый удобный выбор. Карта напоминает: угодить всем невозможно.

Скорпион. Карта: Смерть

Что-то окончательно завершается – без драмы и лишних объяснений. В субботу появится физическое ощущение облегчения, будто сняли груз. Воскресенье открывает пространство для нового импульса, но без спешки. Трансформация происходит тихо.

Стрелец. Карта: Колесо Фортуны

Выходные приносят внезапный поворот. То, что казалось стабильным, меняет направление. В пятницу – стечение обстоятельств, в субботу – спонтанное решение, в воскресенье – ощущение, что смелость вознаграждается. Карта советует не застревать в анализе – возможности мимолетны.

Козерог. Карта: Дьявол

На поверхность выходят темы контроля, зависимостей и негласных договоренностей. В пятницу было возможным раздражение, в субботу станет понятно, откуда оно берет начало. Воскресенье способствует отказу от привычки или связи, дающей иллюзию безопасности. Карта говорит прямо: вы осознаете, что вас сдерживает.

Водолей. Карта: Звезда

Эти выходные несут спокойную, трезвую надежду. Появляется сигнал, что выбранное направление имеет смысл, даже без мгновенного результата. В пятницу был успокаивающий разговор, в субботу – ждет идея, которую стоит зафиксировать, в воскресенье – внутренний баланс. Карта способствует долгосрочным планам.

Рыбы. Карта: Жрица

Не все стоит озвучивать. Выходные работают на уровне интуиции. В субботу откроется информация, которую раньше игнорировали. Воскресенье подходит для тишины и выборочных контактов. Карта защищает ваши границы и тайны.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

