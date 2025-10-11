Гороскоп на октябрь 2025: какие знаки зодиака не смогут избежать хаоса в своей жизни

Как известно, 7 октября Меркурий столкнулся с ретроградным Плутоном, усиливая навязчивые идеи и борьбу за власть, тогда как Венера в оппозиции к Сатурну (11 октября) обнаружит трещины в любви, финансах и самооценке.

Солнце также столкнется с Юпитером 17 октября, а затем через несколько дней Меркурий присоединится к Марсу в Скорпионе, превращая наши слова в мечи, которые режут глубже, чем мы готовы признать. К 24 октября, после входа Скорпиона, оно встретится с Плутоном в сложной квадратуре, что заставит вас ответить за свои действия, пишет Yahoo .

Но будет и положительный момент: к концу месяца вы точно будете знать, где ваши слабые места, и имеете ли вы достаточно мужества, чтобы превратить их в сильные стороны.

Овен (20 марта – 19 апреля)

Овны, октябрь подталкивает вас к прямой конфронтации с самим собой. Скрытые эмоции могут взорваться, а борьба за власть в близких отношениях испытывает, насколько хорошо вы можете справляться с напряженностью, не сжигая мосты.

Телец (19 апреля – 20 мая)

Отдых в этом месяце может показаться невозможным, Тельцы. Скрытый стресс выйдет наружу, а конфликты в отношениях требуют больше времени и энергии, чем вы хотели бы им посвятить.

Близнецы (20 мая – 20 июня)

В октябре, Близнецы, вы разрываетесь между обязанностями и желаниями. Требования накапливаются, а давление, направленное на расширение ваших границ, заставляет вас разрываться между тем, что вы должны делать, и тем, что вы хотите исследовать

Рак (20 июня – 22 июля)

В этом месяце ваши эмоции сильнее реалий, Раки. Небольшие разногласия дома или с близкими могут быстро обостриться, если вы не будете осторожны. Сделайте глубокий вдох, прежде чем напасть.

Лев (22 июля – 22 августа)

В октябре, Львы, контроль выскальзывает из ваших рук. Семейные или личные дела могут столкнуться с потребностями других, заставляя вас идти на компромисс, когда вы бы предпочли делать так, как хочется именно вам.

Дева (22 августа – 22 сентября)

Дева, ситуации, которые вы не можете контролировать, застанут вас неожиданно. Увольнение или изменения оставляют вас уязвимыми, одновременно открывая двери к свободе.

Весы (22 сентября – 22 октября)

Правда в этом месяце весит тяжелее, чем обычно, для Весов. Привычки или жертвы, которые вы держали в себе, могут истощать, особенно когда обязанности затмевают ваше благополучие.

Скорпион (22 октября – 21 ноября)

Ваша интенсивность в октябре, Скорпионы, — это палка о двух концах. Гнев, срочность и страсть выливаются на вас сильнее, чем вы ожидаете, что затрудняет сохранение приземленности и нейтралитета в ваших разговорах.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Доверие в этом месяце дается нелегко, Стрельцы. Секреты и внутренние сомнения внезапно становятся громче, чем обычно, заставляя вас беспокойно относиться к тому, что является настоящим.

Козерог (21 декабря – 19 января)

Внимание сосредоточено на тебе, Козерог, а это означает еще большее давление. Твоя работа и репутация могут быть на первом месте, а личные отношения станут несколько хаотичными.

Водолей (19 января – 18 февраля)

Обязанности требуют больше вашего внимания в этом месяце, Водолеи. Это может создать противоречие между тем, кем вы есть и как вы выглядите, и тем, чего от вас ожидают другие.

Рыбы (18 февраля – 20 марта)

Рыбы, ясность, к которой вы стремитесь, кажется дальше, чем обычно. Противоречивые голоса — как внутренние, так и вокруг вас — затрудняют понимание того, кому и чему верить, особенно когда давние мечты кажутся испытанными.