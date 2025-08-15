Гороскоп на август 2025: трем знакам зодиака грозят проблемы со здоровьем

Август обещает быть месяцем контрастов – наряду с энергией, теплом и новыми впечатлениями звезды готовят и определенные испытания. Трем знакам зодиака – Весам, Овнам и Козерогам – стоит уделить особое внимание своему самочувствию.

Видео дня

По прогнозу DerWesten, сочетание Марса и Сатурна в ближайшее время станет критической точкой, когда возрастет риск стресса, травм и общего ухудшения физического и психического состояния. Для некоторых представителей этих знаков это может стать настоящим вызовом.

Для Весов этот период будет насыщен нервным напряжением и повышенной вероятностью несчастных случаев из-за спешки и чрезмерной активности. Астрологи советуют действовать взвешенно и не пытаться успеть все сразу.

Овны, которые обычно работают в режиме максимальных оборотов, тоже почувствуют влияние ретроградного Сатурна. Пауза в делах, размеренный отдых и уменьшение физических нагрузок помогут избежать неприятных последствий.

Козерогам август принесет особые испытания, ведь их планета-управитель Сатурн будет в течение всего месяца провоцировать физическое и эмоциональное напряжение. Возможны проблемы с суставами и мышцами, а также психологические трудности в середине месяца. Однако поддержка близких и внимательное отношение к себе помогут быстрее восстановить силы.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.