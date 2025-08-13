Гороскоп на август 2025 года: месяц кардинальных перемен и смелых заявлений

Август – месяц кардинальных изменений, неожиданных трансформаций и смелых заявлений. С горящим Солнцем в сияющем Льве до 22 августа, личное самовыражение занимает центральное место.

Но, предупреждают астрологи, будьте осторожны. Хотя ретроградный Меркурий и остался позади после 11 августа, все же стоит серьезно отнестись к изменениям в своей жизни, и не принимать головокружительные решения слишком быстро, не взвесив все "за" и "против", пишет OBOZ.UA.

Марс в Весах: непростой союз

6 августа воинственный Марс вошел в знак миротворца Весов, где он будет находиться до 22 сентября. Конфликты, бушующие во многих странах, могут достичь новой критической точки, поскольку Марс находится в пагубном состоянии или ослаблен в Весах. Поскольку энергия между планетой и знаком зодиака не является легкой совместимостью, будет ощущаться значительное напряжение.

На индивидуальном уровне это означает, что избегание конфликта больше не является вариантом. Тем не менее, некоторые люди могут просто выплеснуть свой гнев на ближайшую цель или козла отпущения. Во время пребывания Марса в Весах нам всем нужно намеренно направлять свое возмущение. Какой результат вы хотели бы увидеть, ведя переговоры и решая конфликты? Как вы можете использовать свою страсть и праведное возмущение для коллективного блага? Начало августа — ключевое время для исследования этого.

Вершина Львиных Ворот

Львиные Ворота – это годовой цикл, который происходит каждое лето между 28 июля и 12 августа, когда неподвижная звезда Сириус (также известная как "духовное Солнце") восходит на летнем небе и выравнивается с Поясом Ориона и Землей.

Сириус — самая яркая видимая звезда на нашем небе из-за ее близкого расположения к Земле. Это одна из "неподвижных" звезд, то есть мы всегда находим ее на 14 градусе Рака в тропическом зодиаке. В Древнем Египте сезон Львиных Врат знаменовал ежегодный разлив Нила. Когда Сириус становился видимым на восточном горизонте перед восходом солнца, египтяне праздновали свой вариант Нового года и начало своего сельскохозяйственного цикла.

Хотя с тех пор многое изменилось, мистики все еще считают это время Духовным Новым годом. А в 2025 году портал Львиных Ворот достиг пика 8 августа на редком и мощном планетарном фоне: глобальный посол Юпитер был в шаге от Сириуса в 13 градусах Рака, усиливая призыв к нашей общей человечности.

12 августа и Юпитер, и Венера были в 14 градусах Рака, образуя точное соединение с Сириусом прямо во время закрытия портала.

Поскольку на этой планете бушуют война, геноцид и раздоры, нам нужна помощь Венеры и Юпитера как никогда раньше.

Полнолуние в августе синхронизируется с тригонами, образуя редкого "воздушного змея"

9 августа полнолуние в Водолее освещало инновации, социальные движения и индивидуальное мужество. Синхронно с полнолунием происходит мощный Большой Воздушный тригон между алхимическим Плутоном, движущей силой Марса и движущей силой изменений Ураном, что вносит неожиданную энергию в день, уже полный космической активации.

Уран и Плутон образуют малый большой тригон (известный как "треугольник талантов") с Сатурном и Нептуном в Овне. Вместе эти пять планет создадут благоприятную формацию "воздушного змея", которая разжигает пламя перемен.

С началом господства Девы 22 августа темп меняется от исполнительского к практическому. Новолуние в Деве 23 августа – первый из двух в этом знаке, ценящий детали (следующий – 21 сентября), предлагающий редкую возможность отредактировать, обновить и перекалибровать все – от распорядка дня до отношений.

Любовь также становится многослойной в августе

Венера завершает свой тур по знаку Рака 25 августа, подчеркивая эмоциональную безопасность и верность, прежде чем войти в знак Льва и снова зажечь уверенность, магнетизм и драматические заявления. Это также знаменует собой конец периода тени ретроградного Меркурия (также известного как "ретрозинь ").

Будь то в любви, работе или жизни, август 2025 года побуждает нас выбрать мужество вместо комфорта и сотворчество вместо контроля.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

