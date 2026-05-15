Гороскоп на 15 мая: Весам – новые знакомства, Львам – время замедлиться

В пятницу, 15 мая, астрологи прогнозируют спокойный и эмоционально более легкий день для большинства знаков зодиака. Луна будет находиться в знаке Тельца накануне новолуния, поэтому день будет благоприятным для завершения старых дел, отдыха, покупок и приятного общения.

Как пишут в Vogue, некоторые знаки получат хорошие новости, другие – шанс уладить конфликты или завести новые знакомства. При этом астрологи советуют избегать споров, не реагировать на сплетни и внимательнее прислушиваться к собственной интуиции.

Овен

Овнам прогнозируют активный и насыщенный день. Они смогут быстро решить важные вопросы и провести серьезные разговоры, которые давно откладывали. Астрологи советуют не делиться своими планами со всеми подряд, чтобы избежать зависти со стороны окружающих. Вечером стоит переключиться на отдых, спорт или занятия йогой. Это поможет снять напряжение после рабочего дня.

Телец

Для Тельцов день станет одним из самых удачных на этой неделе. У них будет шанс помириться с людьми, с которыми были конфликты, а также начать некоторые дела с чистого листа. Вторая половина дня подойдет для покупок, процедур красоты и романтических встреч. Астрологи советуют Тельцам позволить себе немного отдыха и приятных эмоций.

Близнецы

Близнецы сосредоточатся на работе и обязанностях. Им удастся быстро справиться с накопленными вопросами, даже если кто-то попытается высказать претензии или критику. После обеда возможны интересные встречи и неожиданные знакомства. Также день будет удачным для общения с людьми, которых Близнецы давно не видели.

Рак

Ракам придется больше внимания обратить на собственную репутацию и отношения с окружением. Астрологи предупреждают, что они могут услышать о себе неприятные сплетни. Чтобы избежать лишнего стресса, Ракам советуют провести вечер в приятной компании или сходить в кино. Не стоит втягиваться в споры или конфликты.

Лев

Львам рекомендуют сбавить темп и не перегружать себя лишними делами. День не подходит для рискованных решений или поспешных выводов. Вечером полезно будет уделить время отдыху и внутреннему балансу. Медитация, йога или спокойная атмосфера помогут восстановить силы.

Дева

Девы будут чувствовать себя энергичными и уверенными в себе. День будет удачным для обучения, путешествий и продвижения важных проектов. Также астрологи прогнозируют хорошие новости и успешное решение сложных вопросов. В то же время Девам советуют быть более дипломатичными в общении.

Весы

Весы будут иметь много энергии и уверенности. Им удастся быстро принимать решения и наводить порядок в делах. Вторая половина дня будет особенно удачной для свиданий, творчества и новых знакомств. Также возможно неожиданное вдохновение для новых проектов или хобби.

Скорпион

Скорпионы будут больше задумываться над личными вопросами и скрытыми темами. Из-за этого они могут стать несколько невнимательными или рассеянными. Финансовые вопросы выйдут на первый план. Астрологи советуют не отвечать на неудобные вопросы и внимательнее относиться к новым предложениям.

Стрелец

Стрельцы захотят навести порядок в делах и избавиться от хаоса. День будет благоприятным для планирования и заботы о здоровье. Также астрологи советуют не экономить на себе и уделить внимание внешнему виду. Покупки могут оказаться особенно удачными.

Козерог

У Козерогов будет много идей и желание действовать. В то же время им рекомендуют не спешить и сначала хорошо все продумать. Во второй половине дня возможны интересные знакомства и приятное общение с друзьями. День будет способствовать отдыху и новым планам.

Водолей

Водолеи будут чувствовать себя спокойнее и сдержаннее, чем обычно. Им не захочется брать на себя слишком много обязанностей. Астрологи советуют быть менее категоричными к другим людям. Вечер будет удачным для разговоров с близкими и получения приятных новостей.

Рыбы

Рыбы проведут день в хорошем настроении и быстро справятся со своими делами. После обеда им захочется больше отдыха и легкого общения. Астрологи прогнозируют Рыбам хорошие новости, успех в любви и удачные покупки. Главное – внимательно следить за сообщениями и не пропустить важную информацию.

