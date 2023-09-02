'Города, без которых не представить Украину': Зеленский поздравил Одессу, Сумы и Лисичанск с Днем города

В субботу, 2 сентября, День города отмечают сразу три украинских населенных пункта – Одесса, Сумы и Лисичанск на Луганщине. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил их с праздником, отметив, что без каждого из этих городов невозможно представить наше государство.

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Об этом Зеленский сказал в своем вечернем обращении к украинцам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он рассказал о том, как эти города переживают полномасштабную войну с Россией и напомнил, что Лисичанск со всей Луганской областью еще предстоит освободить от войск РФ.

Одесса

Этот город, говорит гарант, является нашей опорой на юге, Черном море. Вместе с Украиной он имеет и всегда будет иметь глобальное значение как порт, от которого зависит жизнь разных народов, ведь он важен для украинского экспорта. А также как город культуры, умеющий быть интересным для всех и умеющий уважать каждого и каждую.

"Мы защитили Одессу от уничтожения. Потому что ничего другого, кроме деградации, российский режим не способен принести. И мы вернем Одессе безопасность. Всегда Одесса была такой, что в ней чувствуешь легкость и счастье. Такой Одесса и будет. Поздравляю вас с вашим Днем!" – сказал Зеленский.

Сумы

Этот город – тоже важный форпост Украины, но на северо-востоке. Зеленский пообещал, что его жители всегда будут отмечать День города свободным, а сам он будет всегда украинским.

"В это время – время войны – с Сумщины, к сожалению, очень часто поступают сообщения о российском терроре. Об обстрелах, ракетах, бомбах. О постоянных попытках российских ДРГ зайти в область. Но, несмотря ни на что, Сумщина живет. Сумы живут, дают силу всей области. И когда я был в городе, я почувствовал, что там есть вера. Вера, что зло не станет выше. Вера в людей. Вера в Украину. Вера в то, что мы обязательно пройдем это время. И победим. Так будет. Сумы, поздравляю вас!" – сказал глава государства.

Лисичанск

Он всегда являлся одной из опор востока нашего государства, одним из ключевых городов. Зеленский отметил, что сегодня никто не может назвать конкретную дату, когда Лисичанск будет освобожден от войск РФ, однако это обязательно произойдет. Каждый, кто сейчас воюет и работает ради Украины, делает все возможное, чтобы наши города и села, которые сейчас находятся в оккупации, могли снова почувствовать нормальную и свободную жизнь.

"Гордый город! Таким и будет. Город, который умеет работать и по праву гордится своими результатами. Вместе с Украиной это все дается. С нашей силой, нашим единством и нашим умением заботиться друг о друге – все города вместе, все села, все люди", – добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в Украине будет покончено с коррупцией и воровством на государственном уровне. Многолетнего "как всегда" в отношении тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил, в государстве больше не будет.

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