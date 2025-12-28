Гололедица, снег и шквальный ветер: синоптики предупредили о непогоде 28 декабря. Карта

В последнее воскресенье 2025 года украинцев ожидает ухудшение погоды. Синоптики предупредили о гололедице, снеге и шквальном ветре во многих областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Также синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в некоторых регионах.

"Облачно. Умеренный, ночью в северо-восточной части значительный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Днем на Правобережье налипание мокрого снега", – говорится в сообщении синоптиков.

Ветер северо-западный (на востоке страны юго-западный), 7-12 м/с. На Правобережье порывы 15-20 м/с. В западных, Винницкой и Одесской областях порывы 25-28 м/с, метель.

Температура ночью 0-5°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

28 декабря на дорогах ожидается гололедица. Ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях значительный снег, днем на Левобережье налипание мокрого снега.

На Правобережье ночью и днем порывы ветра 15-20 м/с, метель (І уровень опасности, желтый). В западных, днем и в Винницкой и Одесской областях порывы сильного ветра 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

Синоптики отмечают, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, что уже с 30 декабря в Украине начнется новый этап похолодания, который принесет с собой морозную погоду. На данный момент же погодная картина имеет вид оттепели с осадками в виде мокрого снега.

Как ранее писал OBOZ.UA, синоптик Иван Семилит предварительно прогнозирует, что в Украине на Новый год погода будет зимней и преимущественно со снегом. Больше всего снега ожидается в восточных регионах нашей страны.

