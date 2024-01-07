Гололедица, мокрый снег, метели: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине 8 января

По всей Украине в понедельник, 8 января, объявлен I (желтый) уровень опасности из-за сложных метеоусловий. По всей территории (кроме юга) ударят морозы, в большинстве областей пройдет снег или мокрый снег, на дорогах образуется гололедица.

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Прогнозом поделились синоптики Укргидрометцентра на своем сайте. В целом день будет облачным, местами с сильным ветром.

В южных областях – налипание мокрого снега, гололедица, в Одесской области днем порывы ветра 15-20 м/с. В центральных и восточных областях – сильный снег, метели, ветер до 15-20 м/с, предупредили украинцев на Facebook-странице гидрометеорологического центра.

На юге Украины пройдет умеренный дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки. Температура ночью и днем от -1 до +4, днем в Крыму от +7 до +12 градусов.

В северных, Волынской и Ровенской областях местами небольшой снег. Ночью ударит от -16 до -11 мороза, днем столбики термометров покажут от -13 до -8. На Черниговщине и Сумщине ночью температура может упасть даже до -20, а днем будет от -15 до -19 градусов.

На остальной территории умеренный, в центральных и восточных областях сильный снег, метели. Возможны порывы северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Температура ночью и днем от -10 до -5 мороза.

На Киевщине будет облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица на дорогах.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами по области порывы со скоростью 15-20 м/с.

Температура в темное время суток от -16 до -11, в светлое от -13 до -8 градусов. В Киеве в течение суток прогнозируют от -13 до -11 мороза.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта по отдельным участкам дорог и улиц", – предупредили эксперты.

Как писал OBOZ.UA:

– 7 января в Украине синоптики объявили штормовое предупреждение.

– Морозная погода сохранится в нашей стране в ближайшие дни. Прогноз по Украине можно найти по ссылке.

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