На Украину надвигается сильный мороз и снегопады: синоптики дали прогноз, сколько будет бушевать непогода. Карта

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Украине существенное похолодание. Уже 8 января температура во многих областях нашей страны опустится ниже -20 градусов.

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Также ожидаются сильные снегопады в части областей. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 8 января, в Украине ударят морозы до 23 градусов. Самая низкая температура ожидается в Черниговской и Сумской областях. В этих регионах ночью похолодает до -18…-23 градусов.

В Киевской, Житомирской, Полтавской, Харьковской, Луганской и в большинстве западных областей в течение дня прогнозируется мороз до -13. При этом снега на северно-западе страны не ожидается.

Небольшие осадки возможны только в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях. При этом на востоке и в центре нашей страны будут сильные снегопады.

Во вторник, 9 января, морозная погода сохранится по всей территории Украины. Более того, мороз усилится даже на юге страны. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях прогнозируется до -8 градусов ночью и -3…-5 градусов днем. Также на юге возможен небольшой снег.

На остальной территории Украины будет преобладать переменная облачность. Ночная температура опустится до -20 на Черниговщине и Сумщине. При этом на западе, в центре и на востоке Украины ночью прогнозируется от 10 до 15 градусов мороза.

В течение дня в большинстве областей ожидается около 10 градусов ниже нуля.

В среду, 10 января, мороз начнет ослабевать. Минимальная ночная температура будет во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях – здесь прогнозируется до -14 градусов. В течение дня ожидается от -4 до -7 градусов.

Более того, существенные морозы ударят на юге Украины. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях ночная температура опустится до -16 градусов. В течение дня в этой части страны синоптики прогнозируют -3…-5 градусов.

Небольшой снег возможен в Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Также осадки вероятны в Черкасской и Полтавской областях. В другие регионах нашей страны 10 января буде переменная облачность.

Напомним, в январе 2024 года по всей Украине ожидается резкое понижение температуры и снегопады. Синоптики прогнозируют сильный ветер, метели и увеличение количества осадков.

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