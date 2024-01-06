Всю Украину затянет осадками, кое-где похолодает до минус 20: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 7 января

В Украине в воскресенье, 7 января, ожидается значительное похолодание, температура воздуха кое-где опустится до 20 градусов мороза. В целом погодные условия будут сложными, из-за чего в стране объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В воскресенье во всех областях будет облачно.

В южной части ночью без осадков, днем возможен дождь. Температура воздуха ночью прогнозируется на уровне +2…+7 градусов, днем +5…+10, в Крыму до 16 градусов тепла. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

В северных, Волынской и Ровенской областях местами небольшой снег. Здесь температура в течение суток удержится на уровне -7...-12 градусов, в Черниговской и Сумской областях местами -15...-20.

В других регионах синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, а также метель. Осадки должны быть значительными. Температура воздуха ночью и днем ожидается в пределах +1…-4 градуса.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в большинстве западных, центральных и восточных областей порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области 7 января ожидается снижение температуры в течение суток до -7… -12 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

По всей стране, кроме юга, на дорогах гололедица.

В этой связи синоптики предупреждают украинцев об опасных метеорологических явлениях. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В Украине объявлено штормовое предупреждение – І уровень опасности желтый.

Напомним, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12. Осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года по всей Украине ожидается резкое понижение температуры и снегопады. Синоптики прогнозируют сильный ветер, метели и увеличение количества осадков.

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