Гололедица и сосульки: чем удивит погода в пятницу, 21 февраля

Погода в Украине в пятницу, 21 февраля, будет морозной и солнечной. Осадков в этот день не прогнозируют, только на востоке и юго-востоке может быть местами небольшой снег.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Синоптики отмечают, что погоду в пятницу будет определять поле высокого атмосферного давления и холодная воздушная масса с северо-востока.

В то же время синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в интервью OBOZ.UA рассказала, что в последнюю неделю февраля сначала ожидается похолодание, а всего через несколько дней существенное потепление с дневными "плюсами". Ближе к концу месяца снег будет таять, появятся сосульки и гололедица.

Так, 21 февраля на всей территории страны будут сохраняться достаточно ощутимые ночные морозы. В Харьковской области они будут достигать отметки -20 градусов, в остальных регионах будет несколько теплее – от -9 до -14 градусов, а в восточных и большинстве западных областей местами от -15 до -18.

Днем, по прогнозу, стоит ожидать от -2 до -7 градусов. На Закарпатье и в Крыму ночью от -5 до -10 градусов, днем от -3 до +2.

В столичном регионе 21 февраля синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха в Киевской области ночью от -9 до -14, днем от -2 до -7 градусов. В Киеве ночью около -11, днем от -4 до -6.

По словам Птухи, в субботу и воскресенье в Украине ожидается усиление морозов, а уже со вторника дневные температуры перейдут на плюс, возможно, еще будет сохраняться небольшой минус.

Полное интервью с Наталией Птухой читайте на OBOZ.UA в 4:00.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко рассказала, что 21 февраля по всей территории Украины сохранится прохладная погода без существенных осадков. Лишь на юге прогнозируется сильный ветер. Потепление ожидается с 25 февраля.

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