Голливудская звезда Лизабет Скотт: актриса фильмов-нуар украинского происхождения

Имя Лизабет Скотт малоизвестное в Украине, несмотря на то, что корни голливудской звезды находятся именно в нашей стране. Период ее творчества, да и значительная часть жизни пришлись на время холодной войны и пресловутого "железного занавеса", когда на ее исторической родине почти или совсем не знали о голливудских фильмах и актерах, которые в них снимались.

А ведь Лизабет Скотт стала лицом популярного в 40-50-е годы ХХ века киножанра нуар – ее сравнивали с другими звездами этого времени, Вероникой Лейк и Лорен Бэколл. По мнению критиков, она украсила собой такие картины, как "Странная любовь Марты Айверс", "Смертельный расчет", "Яма", "Я иду один", "Оплачено сполна", "Смертельный расчет", "Темный город", а ее партнерами в разное время становились звезды первой величины – Берт Ланкастер, Хамфри Богарт, Кирк Дуглас, Роберт Митчем, Дик Пауэлл, Чарлтон Хестон, Элвис Пресли, а также еще один актер украинского происхождения – Майк Мазурки.

Будущая актриса из семьи украинских эмигрантов

Лизабет Вирджиния Скотт – имя при рождении Эмма Мацо – родилась 29 сентября 1922 года в городке Скрентон в штате Пенсильвания в семье украинских эмигрантов Марии Пеняк и Ивана Мацо. В Новый свет они приехали из Пряшевщины – этнического украинского региона, расположенного на южных склонах Карпат, в наши дни он находится на территории Словакии. Мать Эммы хотела видеть дочь журналисткой, но сама она всегда чувствовала тягу к актерскому ремеслу, поэтому сказала близким, что станет либо актрисой, либо монахиней. Родители, вопреки обыкновению, не препятствовали ее желанию, а, наоборот, помогали ей во всем. Так, понимая, что с присущим ей украинским акцентом (а дома у них разговаривали только на родном языке) карьеры в кино дочери не видать, они оплачивали занятия с педагогом, который ставил ей правильное английское произношение да и грамотную речь в целом.

Окончив Меривуд-колледж, Эмма отправилась в Нью-Йорк, где работала моделью, играла на Бродвее, получала восторженные отзывы критиков и отклоняла предложения продюсеров сниматься в Голливуде, при этом она параллельно изучала драматическое искусство в Alvienne School of Drama.

"Элизабет в Голливуде много, а Лизабет – одна"

Все изменилось, когда на юную красавицу обратил внимание известный голливудский продюсер Хэл Уоллис, на счету которого не одна "зажженная" звезда. Уоллис увидел фотографию эффектной девушки в журнале Harper's Bazaar. Благодаря Уоллису Мацо дебютировала в кино – сыграла одну из ролей в фильме Джона Ферроу "Вы пришли вместе". Начинающая актриса очаровала зрителей не только привлекательной внешностью – блондинка с точеными скулами и огромными глазами, но и чуть хрипловатым чувственным тембром голоса, который еще один протеже Уоллиса, рок-певец Бернард Дик, называл "баритональным мурлыканьем с нежной хрипотцой". А на киностудии Paramount Pictures, на которой было снято большую часть фильмов с участием актрисы, ей дали прозвище "Угроза", она была настоящей роковой женщиной – femme fatale. На волне первого успеха Эмма взяла себе творческий псевдоним Лизабет Скотт, который в судебном порядке узаконила в 1949 году, проигнорировав при этом начальную букву "Э" (актриса сказала, что "Элизабет в Голливуде много, а Лизабет – одна"), и начала активно сниматься в голливудских фильмах.

Стремительная кинокарьера

Карьера Лизабет начала стремительно развиваться с 1945 года. В течение десяти лет она сыграла без малого в 30 фильмах, и только в одном ей досталась роль второго плана – остальные были главными. Практически все ленты с ее участием были нуарами – криминальными драмами, действие которых происходит в атмосфере пессимизма, разочарования и цинизма, свойственным американскому обществу после Второй мировой войны. В списке лент, в которых сыграла Скотт, числится и драма "Рассчитаемся после смерти", которую историки кино считают настоящим шедевром.

"Нельзя судить девушку за попытки!"

Лизабет часто играла сильных женщин, а по словам тех, кто хорошо ее знал, именно такой – прямолинейной и жесткой – была и она сама. В период своей кинокарьеры она как-то заявила журналистам: "Когда вы говорите мне об амбициях, вот тогда вы меня и заводите! Моя самая большая амбиция – стать лучшей актрисой в Голливуде. Нельзя судить девушку за попытки! Я хочу, чтобы мой талант уважали – причем не только публика, но и я сама". Несмотря на значительный "послужной список", по мнению кинокритиков, Лизабет не хватило совсем чуть-чуть, чтобы стать звездой первой величины – роли, которая вывела бы ее на первый план – как в Голливуде, так и во всем мире.

Обвинение, стоившее карьеры

Тем не менее, актриса была на пике своей кинокарьеры, когда случилось событие, вследствие которого ее навсегда отлучили от кино. Журналисты обвинили Лизабет Скотт в связи с женщинами – якобы она пользовалась услугами девушек по вызову. Сегодня на это никто не обратил бы внимания, но в 50-х годах прошлого века слух о нетрадиционной сексуальной ориентации голливудской звезды вызвал серьезный скандал. Фактических доказательств правдивости слухов не было, но семейное положение Скотт, у которой не было ни мужа, ни детей, косвенно их подтверждало. Факт романтической связи Лизабет с ее продюсером Хэлом Уоллисом тоже не мог опровергнуть обвинение, тем более что женился Уоллис в результате не на ней, а на звезде немого, а затем и звукового кино Луиз Фазенде. Скандал, связанный с личной жизнью звезды, совпал с упадком жанра нуар – он был уже не таким популярным, и актриса постепенно ушла в тень, исчезнув из публичного пространства.

"Никогда не понимала восхищения незнакомцев"

После ухода из большого кино Скотт еще какое-то время снималась на телевидении, в сериалах и шоу, и время от времени играла в театре. Последний раз Лизабет Скотт появилась на экране в 1972 году – она сыграла принцессу Бетти Сипполу в криминальном триллере Майка Ходжеса "Чтиво", который, по иронии судьбы, был пародией на прославивший ее жанр нуар. Выйдя на пенсию, Лизабет осталась в Лос-Анджелесе. Она пыталась сделать карьеру риелтора, хоть особого успеха на этом поприще не добилась, поэтому большую часть времени занималась волонтерской деятельностью, собирая средства на благотворительные проекты самых разных организаций – от занимающейся глобальным здравоохранением некоммерческой Project HOPE до Музея искусств округа Лос-Анджелеса.

В интервью актриса говорила, что получает удовольствие от анонимности, которую она приобрела после завершения кинокарьеры: "Мне нравится, когда окружающие не смотрят на меня во все глаза – никогда не понимала восхищения незнакомцев, с которым постоянно сталкивалась, пока снималась в кино. Я очень застенчивый человек, и всегда была такой. Актеры, появляющиеся на экране, могут как будто бы посмотреть на себя со стороны – в кино, но, поверьте, это очень травматичный опыт. Когда я первый раз увидела себя на экране, то подумала: "Возьму билет на поезд и уеду куда глаза глядят". Теперь моя мечта сбылась: я могу закрыть дверь своей квартиры и не отвечать на телефонные звонки".

Лизабет Скотт скончалась 31 января 2015 года на 93-м году жизни, причиной ее смерти стала сердечная недостаточность. За значительный вклад в развитие киноиндустрии США актриса была удостоена именной звезды на Аллее славы Голливуда.