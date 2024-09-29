Голливудская звезда Эрика Элениак: 'спасательница Малибу' с украинскими корнями

Эрику Элениак называют "мечтой мальчишек 90-х", и хотя она снялась в огромном количестве полнометражных фильмов и мыльных опер, ее визитной карточкой был и остается занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый – за все время существования его увидело более миллиарда зрителей – культовый американский сериал "Спасатели Малибу". Не все знают, что зеленоглазая платиновая блондинка в красном купальнике Эрика Элениак, сыгравшая Шони Макклейн, – праправнучка украинского эмигранта.

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Прапрадедушка из Украины

Эрика Элениак родилась 29 сентября 1969 года в пригороде Лос-Анджелеса – небольшом городке Глендейл, в многодетной семье – у актрисы есть три сестры и брат. По отцовской линии у Эрики украинские корни – ее прапрадед Василий Еленяк эмигрировал из Украины в Канаду, а уж потом ее отец Дейл Алан Джозеф Элениак, мечтавший о карьере актера, переехал сам и перевез свою семью в США, поближе к Голливуду. Эрика была совсем маленькой, когда ее родители развелись, но отец не перестал участвовать в судьбе своих детей, и в конечном итоге именно ему она обязана своей актерской карьерой. Подруга отца, имеющая отношение к киноиндустрии, устроила десятилетней девочке первые съемки в рекламе. Сначала Эрика работала моделью, презентовавшей продукцию производителей детской одежды, а в подростковом возрасте перешла на рекламу шампуней и мотоциклов Harley Davidson. Тогда же Элениак сыграла свою первую роль в кино – эпизод в научно-фантастическом фильме Стивена Спилберга "Инопланетянин", где снималась и такая же юная Дрю Бэрримор.

Общество анонимных алкоголиков

Ранняя слава и деньги, которые зарабатывала Эрика в совсем еще юном возрасте, вскружили девушке голову, и она начала злоупотреблять алкоголем, а затем и наркотиками. Трудно сказать, как быстро девушка оказалась бы на обочине жизни – в прямом и переносом смысле слова, если бы ей не повезло встретить на пляже в Малибу известного новозеландского спортсмена Стива Фергюсона, пловца и байдарочника, участника четырех Олимпиад. Он записал 17-летнюю девушку в общество анонимных алкоголиков, благодаря чему Элениак смогла преодолеть свою зависимость.

От Playboy к "Спасателям Малибу"

Фергюсону Эрика обязана и своим появлением на обложке Playboy – именно к нему она обратилась с просьбой устроить ее съемки в популярном мужском журнале. Фергюсон связал ее с редакцией, которая прислала фотографа для фотосессии. Полученные снимки так понравились редакционному совету, что Элениак стала девушкой месяца в июле 1989 года. Этот год стал, пожалуй, самым счастливым в актерской карьере Элениак – вскоре после выхода номера ее пригласили в популярный сериал "Спасатели Малибу". По словам самой актрисы, роль Шони Макклейн, которую она там сыграла, показала, что она способна на большее, чем постоянно представать на экране в образах "глупых блондинок". Интересно, что на съемках Эрика чувствовала себя очень комфортно. "В детстве у нас не было бассейна, – рассказывала она в интервью, – поэтому мы часто ходили на пляж, чтобы понежиться на солнце".

Не только работа, но и личная жизнь

"Спасатели Малибу" сыграли важную роль и в личной жизни актрисы – на съемках она познакомилась с Билли Уорлоком, сыгравшим Эдди Крамера. Их дружба, несмотря на то, что оба в тот момент не были свободными, довольно быстро переросла в любовь. Увы, роман продлился недолго, а причиной расставания Уорлок назвал… чрезмерную сексапильность Эрики. "Я не могу выносить, что кто-то еще, кроме меня, видит ее тело на экране", – признался он. Чтобы морально не травмировать Уорлока, Элениак даже ушла из проекта, но их отношения это не спасло.

Возвращение в кино

Возвращение Элениак в кино стало впечатляющим: в 1992 году она появилась на экране в главной женской роли в боевике Эндрю Дэвиса "В осаде", где ее партнерами стали Стивен Сигал и Томми Ли Джонс. Фильм имел огромный успех и открыл в фильмографии Эрики новую страницу.

Но в каждой роли она демонстрировала не только свою великолепную внешность, как в комедии Дэнни Хоппера "Конвоиры", где сцена в мотеле произвела неизгладимое впечатление на мужскую зрительскую аудиторию США, но и актерский талант. Роман с исполнителем одной из главных ролей в фильме Уильямом Макнамаррой, вспыхнувший на съемках, довольно быстро сошел на нет, при этом актеры никому не объяснили причину своего расставания. Они еще встретились на съемках ленты "Девушка в кадиллаке", но от былых чувств не осталось и следа.

"Самый счастливый день в жизни"

В ожидании своего личного счастья Эрика много снималась – чего стоят только роли приглашенной звезды в проектах "Отчаянные домохозяйки" и "C.S.I.: Место преступления Майами"! В поклонниках у нее недостатка не наблюдалось, хотя среди них, по признанию самой актрисы, не было того, за кого она могла бы выйти замуж – а она мечтала именно об этом. В интервью Элениак признавлась: "Я часто представляю себя в кругу семьи где-нибудь на ранчо в Монтане". Своего принца, как называла его актриса, она нашла в 1997 году – через год врач-нутрициолог Филипп Голья стал мужем актрисы. День свадьбы, 7 марта 1998 года, Эрика называла "самым счастливым – волшебным – днем своей жизни". Элениак и Голья зарегистрировали свои отношения в присутствии 80 гостей. "Мы организовали вечеринку в отеле Ritz Carlton в приморском районе Лос-Анджелеса Марина-дель-Рей, – вспоминала актриса. – Это был день со множеством эмоций: смех, слезы, счастье, волнение…" Пара провела медовый месяц на Гавайях, после чего Эрика снова окуналась в работу, не забывая при этом о семье. У нее были большие планы, она задумывалась о рождении детей, но спустя 2 года они с мужем расстались. Элениак тяжело перенесла расставание – чтобы унять душевную боль она устроилась волонтером в организацию, работающую с маленькими детьми, при помощи актерских практик помогала им восстанавливаться после тяжелых болезней и аварий. Каждая такая встреча была для Эрики праздником, о чем она рассказывала в интервью: "На днях мальчик по имени Эдди сказал мне: "Мисс Эрика, я люблю вас!" Это было невероятное счастье".

"Я мечтала о дочери с самого детства"

Роман с актером Джеймсом Колби, с которым Элениак снималась в фильме "Соперница", тоже закончился ничем. Актриса уже готова была опустить руки, решив, что ей – при всей ее внешней привлекательности – не суждено обрести личное счастье, как жизнь приготовила ей сюрприз. На съемках фильма "Занесенный снегом" она познакомилась с его главным техником-постановщиком Рочем Дэйглом, который стал ее вторым мужем. После четырех лет отношений Эрика и Роч поженились, а еще через два года – развелись, но на этот раз актриса не отнеслась к этому событию как к трагедии, потому что у нее была дочь Индианна, которую родила в 2006 году. "Я довольна своей жизнью, – говорит Элениак в интервью, – и благодарна ей за все. Но самое большое счастье для меня – это моя дочь, я мечтала о ней с самого детства".