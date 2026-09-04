Год считался пропавшим без вести: под Покровском погиб военнослужащий и член организации «Пласт» Владислав Ильин. Фото

Владислав Ильин с позывным "Тимати" погиб при выполнении боевого задания вблизи села Троицкое Покровского района Донецкой области. Более года его официально считали пропавшим без вести, а впоследствии ДНК-экспертиза подтвердила личность погибшего.

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О гибели военного сообщил Юрий Юзич, председатель Краевого совета "Пласта". Ильин был воспитанником "Пласта" в Николаеве, принесшим присягу пластуном и добровольцем. В "Пласте" у него был псевдоним "Крук".

Владислав Ильин родился в Сумах. Он окончил Украинскую академию лидерства в Николаеве и в 2017 году принял участие в лагере военного пластования "Легион". Также занимался спортом и борьбой.

В 2017–2021 годах Ильин служил в морской пехоте в Мариуполе. После пятилетнего контракта в сентябре 2021 года он уволился из бригады морской пехоты имени Михаила Билинского.

После этого учился на слесаря и работал официантом в гостинично-ресторанном комплексе "Здыбанка" в родных Сумах.

Боевой путь

После начала полномасштабного вторжения России Владислав Ильин был мобилизован в ряды 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев в звании старшего солдата.

Он принимал участие в боях за Угледар. В 2024 году военный получил ранения в щеку и шею, после чего проходил лечение в Запорожье. После реабилитации Ильин вернулся на фронт.

Впоследствии он выполнял боевые задачи в Николаевской области, а затем в Донецкой.

Гибель сапера

Владислав Ильин служил сапером в инженерно-саперном отделении. Вместе с тремя сослуживцами он выполнял боевое задание на позициях вблизи села Троицкое Покровского района.

Во время минометного обстрела противника взорвались находившиеся поблизости противотанковые мины. В результате взрывов все четверо военнослужащих погибли на месте.

Из-за невозможности идентифицировать тела погибших Ильин более года официально числился пропавшим без вести. Впоследствии проведенная ДНК-экспертиза останков подтвердила его личность.

У Владислава Ильина остались невеста Полина, мама, друзья и родные.

По словам Юрия Юзича, Ильин стал 90-м пластуном, который погиб на фронте или скончался от полученных там травм.

Как сообщал OBOZ.UA, от полученного ранения в больнице скончался военный из Бучи Киевской области 25-летний Александр Кальчик. Жизнь храброго украинца оборвалась 21 августа 2026 года.

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