В Чернобыльской зоне заметили хищника родом из Северной Америки. Подробности и фото

В Чернобыльской зоне отчуждения специалисты заметили млекопитающего, являющегося инвазивным видом для природы Украины – американскую норку. Этот хищник – отличный пловец и охотник, живущий у воды.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Из-за своей агрессивности и всеядности он вытесняет местные виды.

"При обследовании территории наши специалисты заметили американскую норку (визона речного), которая является инвазивным видом для природы Украины. Она распространилась с меховых ферм и уже успела приспособиться к нашим водоемам", – говорится в сообщении.

Как отметили в заповеднике, этот хищник – отличный пловец и охотник. Обитает у рек, озер и болот, питается рыбой, земноводными, грызунами и ракообразными. К сожалению, из-за своей агрессивности и всеядности американская норка вытесняет местные виды, в частности редкую европейскую норку.

Норка делает логово под камнями или корнями деревьев, приспосабливает норы бобра или ондатры. Такие норы могут быть до 3 метров в длину и 1 метра вглубь от поверхности и обычно имеют несколько входов несколько выше уровня воды.

"В природе врагами американской норки становятся лисы, рыси, медведи, хищные птицы и речные выдры. В целях самозащиты речной визон может выбрасывать на агрессора секрет анальных желез. У него мерзкий мускусный запах и вызывает тошноту у многих хищников", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Чернобыльской зоны отчуждения заметили редкую хищную птицу, которая является немногочисленным осенним мигрантом. Это лунь полевой, принадлежащий к семье ястребовых.

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