'Глобальная проблема': в ООН объяснили опасность минного загрязнения Украины

По данным Организации Объединенных Наций, в Украине более 20% территории является "потенциально загрязненной" минами и другими взрывоопасными предметами. Кроме очевидной проблемы непосредственно для Украины, это также проблема, которая так или иначе касается всего мира – прежде всего потому, что она влияет на глобальные цены на продовольствие и энергоносители.

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Об этом рассказал руководитель Программы противоминной деятельности ПР ООН в Украине Пол Хеслоп. По его словам, общая стоимость разминирования Украины, которая сейчас оценивается в миллиарды долларов, может стоить десятки, если не сотни миллиардов.

"Каждый человек в этом зале, в этом городе, в этой стране, на этой планете платит больше за еду и энергию из-за войны в Украине. И удешевление цен напрямую зависит от возвращения земель в использование, что невозможно без очистки от мин", – отметил Пол Хеслоп.

Разминирование в Украине продолжается, даже несмотря на войну. В нашей стране, по данным представителя ПРООН, по состоянию на сегодня работают 23 аккредитованные государственные структуры, которые занимаются разминированием. Количество механизированных машин выросло с менее чем 10 до почти 200.

Площадь загрязненной минами и взрывчатыми материалами украинской территории достигает 139 тыс. кв.км, и это на 35 тыс. меньше, чем в 2022 году. Для разминирования используются современные технологии, в частности спутниковые съемки, дроны, даже искусственный интеллект, рассказал Пол Хеслоп.

По его словам, за все время широкомасштабного вторжения захватчики использовали для огня по Украине не менее 12 млн единиц боеприпасов. Если 10% из них не сработали, то в земле может оставаться не менее 1,2 млн единиц неразорвавшихся снарядов.

И это – не учитывая того, что оккупанты активно используют боеприпасы из Северной Кореи, которые имеют до 40% отказов. То есть, на самом деле показатель неразорвавшихся взрывчатых материалов гораздо выше.

Представитель ПРООН среди главных проблем в сфере разминирования определил нехватку опытного персонала, недостаток финансирования и нерегулярность помощи от доноров. В частности, по его словам, доноры пообещали более 1 млрд долларов на противоминную деятельность, но нужно в разы больше.

С начала полномасштабного вторжения России в нашей стране зафиксировано более 812 инцидентов, связанных с минами и неразорвавшимися боеприпасами. Напомним, как в селе Заречное Старосалтовской громады в Харьковской области 11-летний мальчик наткнулся в поле на подозрительный предмет, который, как выяснилось, был взрывоопасным.

А в Харьковской области на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль с пассажирами. В результате инцидента ранения получили три человека. Этот инцидент случился в населенном пункте Малая Камышеваха Изюмского района. Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщал OBOZ.UA, военные Канады готовы помочь Украине – но только с разминированием Черного моря.

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