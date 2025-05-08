Нашел в поле неизвестный предмет, который взорвался: на Харьковщине пострадал 11-летний мальчик

Сегодня 8 мая в селе Заречное Старосалтовской громады в Харьковской области 11-летний мальчик наткнулся в поле на подозрительный предмет, который, как выяснилось, был взрывоопасным. В момент, когда ребенок прикоснулся к нему, произошел мощный взрыв.

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О трагическом инциденте сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, на место происшествия оперативно прибыли медики, которые госпитализировали мальчика в крайне тяжелом состоянии. Сейчас он находится в больнице, где врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь.

"Еще раз обращаюсь ко всем жителям с просьбой быть максимально внимательными. Угроза мин остается актуальной на всей территории Харьковской области. Если вы увидели подозрительный предмет – не приближайтесь, не прикасайтесь, немедленно звоните 101, 102 или 112", - подчеркнул Синегубов.

Харьковская область – одна из самых заминированных в Украине. С начала полномасштабной войны подобные случаи, к сожалению, происходят часто, и среди пострадавших нередко оказываются дети.

В связи с этим родителям стоит еще раз напомнить детям правила обращения с подозрительными предметами: не трогать, не играть, не приближаться, а в случае находки – сообщить взрослым или обратиться к спасателям и полиции.

Напомним, в Харьковской области на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль с пассажирами. В результате инцидента ранения получили три человека. Этот инцидент случился в воскресенье, 27 апреля, в населенном пункте Малая Камышеваха Изюмского района. Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале августа на Харьковщине мужчина подорвался на собственном огороде. Врачам пришлось ампутировать ему ступню.

В ГСЧС недавно предупредили о новом виде минной опасности - осколочные авиабомбы ШОАБ-0,5, известные как "взрывные мячики". Одна кассетная авиабомба РБК-500 содержит 565 таких "шариков" массой по 400 г каждый.

В Организации Объединенных наций подсчитали, что для полной очистки территории Украины от мин и других взрывоопасных предметов может понадобиться не менее ста лет. Это при условии разминирования украинской земли традиционными методами.

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