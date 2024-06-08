Глава ДТЭК Тимченко признан одним из лучших руководителей Украины в 2024

Генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко признан одним из лучших топ-менеджеров Украины 2024 года.

Как отмечают авторы рейтинга, управлять бизнесом во время войны – задача для смелых и опытных. Спасать компании и людей, формировать новые планы развития, принимать антикризисные решения, искать пути и верить в победу – некоторые важные для современных управленцев миссии.

"Никогда раньше на долю руководителей предприятий и компаний не выпадало так много испытаний, как в 2022, 2023 и, конечно, и в 2024 году тоже. Агрессия россии, оккупация регионов, а вместе с тем и производственных мощностей, многомиллионные, а иногда и многомиллиардные потери из-за попадания в результате обстрелов ВС РФ", – отмечают в рейтинге.

Отмечается, что энергетика Украины переживает сверхсложные испытания, потому что Россия не прекращала обстрелы инфраструктуры, в результате чего в ремонте и новом оборудовании нуждались и сети, и электростанции.

Издание подчеркивает, что по оценке экспертов 2024 год станет для энергетиков гораздо труднее предыдущих.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 180 раз.