ГК 'Автострада' рекордными темпами строит очистные сооружения для водопровода в Николаеве

Группа компаний "Автострада" завершает строительство новых очистных сооружений для Николаева: запущен первый этап очистки воды с применением активированного угля. Проект реализован рекордными темпами, отмечает основатель Группы Максим Шкиль.

Новая фильтровальная станция в Николаеве является первым в Украине очистным сооружением европейского образца и обеспечит качественной питьевой водой более полумиллиона жителей Николаева. Об этом на своей странице в сети Facebook написал основатель ГК "Автострада" Максим Шкиль.

"Вода из нового водопровода уже поступает на блок очистки с активированным углем, который эффективно абсорбирует органические загрязнения, улучшает органолептические свойства воды (устраняет посторонние запахи и улучшает вкус воды). После этого этапа вода подается на дальнейшую очистку на действующие очистные сооружения Николаева", — отметил Максим Шкиль.

По его словам, на станции уже установлено 4 помповые агрегаты (250 кВт), а объем воды, который будет перекачивать каждая помпа, – до 2500 м3 в час.

"Проводим гидравлические испытания бетонных резервуаров на герметичность. В течение следующих месяцев выполним пусконаладочные работы и организуем благоустройство. Фактически, это первая станция таких масштабов в Украине, где использован столь комплексный подход к очистке. Это классический европейский подход к тому, как должна работать система подготовки воды в большом городе", – сообщил Максим Шкиль.

Глава группы компаний сообщил, что, кроме механических микрофильтров и использования активированного угля, проектом предусмотрено применение коррекции pH для стабилизации химического баланса воды и создания лучших условий для протекания процесса коагуляции, окисление и обеззараживание современными реагентами, коагуляция и флокуляция, во время которых примеси укрупняются для дальнейшей фильтрации, а также окончательное обеззараживание и накопление в резервуарах, после чего вода направляется на имеющиеся городские очистные сооружения. Автоматизированная система будет обеспечивать контроль за работой станции, которая в режиме реального времени будет отслеживать 18 параметров качества воды и самостоятельно регулировать количество реагентов.

"Имеем рекордные сроки строительства — всего 4 месяца вместе с проектными решениями, которые разработал проектный институт "Автострада" с участием международных экспертов и консультантов UNICEF. Команда работала в режиме 24/7. Все работы были выполнены исключительно собственными силами компании, без привлечения субподрядных организаций. Такой полный цикл внутренних производственных процессов обеспечивает государству реализацию масштабных проектов за короткий срок с существенной экономией бюджетных средств. При реализации николаевского водопровода Autostrada предоставила скидку в размере более 2,5 миллиарда гривен. Именно благодаря существенной экономии удалось построить новую очистную станцию", – отметил Максим Шкиль.

Напомним, в сентябре ГК "Автострада" объявила о завершении строительства нового 68-километрового магистрального водопровода в Николаев стоимостью 6,3 млрд грн, который заменит систему, уничтоженную российскими войсками в апреле 2022 года.